IL MINISTRO SVACANZA MENTRE LA FRANCIA SI IMPESTA DI COVID - CI SONO QUASI 500 MILA CONTAGIATI AL GIORNO, EPPURE IL TITOLARE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, JEAN-MICHEL BLANQUER, SE LA SPASSA AL MARE: IL 2 GENNAIO DETTAVA LE NUOVE REGOLE SULLE SCUOLE MENTRE ERA A IBIZA - ORA L'OPPOSIZIONE NE CHIEDE LE DIMISSIONI E MACRON HA UN'ALTRA GRANA - LA NOTIZIA E' CONSOLATORIA: NON LI ABBIAMO SOLO IN ITALIA I POLITICI CAZZONI...

Leonardo Martinelli per "La Stampa"

La Francia di fronte a livelli record di contagi. Ma la nuova ondata dell'epidemia, dovuta alla diffusione della variante Omicron (che si è intensificata rapidamente dall'inizio dell'anno), non sta mandando in tilt gli ospedali: anzi, si registra già un rallentamento nella crescita del numero di ricoveri di persone positive al Covid (che resta, comunque, sotto controllo).

Ieri, intanto, la giornata è stata dominata da una nuova polemica, espressione di una certa insofferenza della popolazione nei confronti della gestione della pandemia. A farne le spese, stavolta, il ministro responsabile dell'Educazione, Jean-Michel Blanquer, un tempo «allievo modello» dell'esecutivo, uno dei ministri più popolari.

Ma che da settimane è criticato per aver cambiato le regole nelle scuole, diventate di difficile comprensione. Ebbene, lo scorso 2 gennaio, quando Blanquer le aveva annunciate, stava in realtà lavorando a distanza. Da Ibiza.

Ma cominciamo dal bollettino dei contagi. Quelli delle ultime 24 ore, annunciati ieri sera, hanno toccato i 464.769 casi, mentre la media quotidiana degli ultimi sette giorni è ormai a quota 309.433 casi. Sono cifre ai massimi assoluti dall'inizio della pandemia nel Paese.

Ma ormai il 79,5% della popolazione ha ricevuto almeno una prima dose di vaccino, due dosi il 77,5% e anche la terza è già stata iniettata al 42,9%. E così, nonostante la Francia sia il Paese più colpito dal Covid in Europa attualmente, la situazione resta sotto controllo.

Ieri sono stati ricoverate 3503 persone positive al virus (sono 26.593 in tutto negli ospedali). E, se si guarda al livello medio di ricoveri di persone positive sugli ultimi sette giorni, si è giunti a 2407: in crescita, ma anche questo aumento mostra già un ritmo rallentato. Lo stesso per i decessi (289 ieri e 215 in media negli ultimi sette giorni).

Intanto ieri l'Alta autorità di Sanità ha deciso di aprire la campagna di richiami per il vaccino alla fascia d'età 12-17 anni, nel caso che questi ragazzi vivano accanto a persone con qualche fragilità. Insomma, i contagi aumentano a causa di Omicron, che si è rivelato particolarmente contagioso.

Ma la variante è meno aggressiva e, nonostante le proteste de No Vax ogni fine settimana in Francia, la vaccinazione procede a ritmo ancora serrato. A Parigi, comunque, nessun trionfalismo. Anzi, ancora polemiche.

Ieri è toccata a Blanquer, il ministro che a lungo in Francia ha rappresentato una sorta di eroe, per aver mantenuto, bene o male, le scuole aperte dalla fine del primo confinamento, nel maggio 2020: è uno dei rari casi in tutta Europa.

Ma con il rientro dopo le vacanze natalizie e l'aumento dei contagi, tutto il settore scolastico ha vissuto in un certo marasma. Lo scorso giovedì insegnanti e professori avevano scioperato (con una partecipazione non vista da anni) e un nuovo sciopero è previsto domani.

Il tutto mentre a Blanquer è rinfacciato di essere stato quattro giorni in vacanza nientepopodimenoche a Ibiza, santuario del divertimento. E lì si trovava pure il 2 gennaio, quando ha annunciato le nuove regole per la gestione dell'epidemia nelle scuole.

Ieri sera, in un'intervista al telegiornale di Tf1, il canale televisivo più visto in Francia, ha assicurato di «aver lavorato tutti quei quattro giorni», ma forse l'isola delle Baleari non era il luogo più propizio per gestire l'emergenza.

Anche lui ieri ha detto di «rimpiangere la scelta a livello simbolico», ma senza pentirsi di niente. Da più parti, invece, gli sono state richieste le dimissioni. Yannick Jadot, candidato dei Verdi alle prossime presidenziali, ha denunciato in un tweet «un livello di disprezzo e d'irresponsabilità inaccettabili».

Per i sindacati degli insegnanti «è un simbolo terribile». Anche per Emmanuel Macron, che deve affrontare le presidenziali in aprile, questo putiferio non ci voleva proprio.