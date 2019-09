UN MINISTRO TUTTO ALDO – CAZZULLO SU ELENA BONETTI, “DI CUI SI FAVOLEGGIA ABBIA UN PIERCING SULLA LINGUA”. NON CI SONO FOTO CHE LO CONFERMINO, COME INVECE QUELLO AL SOPRACCIGLIO DELLA MINISTRA DELL’INNOVAZIONE PAOLA PISANO - ULTRA-RENZIANA, 43 ANNI, LA BONETTI È TRA GLI ORGANIZZATORI DELLA SCUOLA DI POLITICA DI MATTEUCCIO AL CIOCCO… – LA DIRETTA DI ALDO MONOPOLIZZA L’ACCOUNT TWITTER DEL “CORRIERE”

In rosso scarlatto invece la ministra Bonetti di cui si favoleggia abbia un piercing sulla lingua (Aldo Cazzullo) — Corriere della Sera (@Corriere) September 9, 2019

"In rosso scarlatto invece la ministra Bonetti", scrive Aldo Cazzullo nella sua diretta per il Corriere della Sera da Montecitorio per la fiducia a Giuseppe Conte. Una che evidentemente non passa inosservata. Di lei, dice ancora il giornalista, "si favoleggia abbia un piercing sulla lingua". Elena Bonetti, del Pd, ultra-renziana, è entrata nella squadra di governo del Conte bis come ministro per le Pari opportunità e la Famiglia. La Bonetti, 43 anni, vive a Mantova ed è professoressa associata di Analisi matematica dell'Università di Milano. Renziana della prima ora, è l'organizzazione della scuola di politica dell'ex segretario del Pd al resort Il Ciocco di Barga, in provincia di Lucca.

