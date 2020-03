IL MINISTRONE DELLA ZTL - GUALTIERI VINCE CON IL 62% ALLE SUPPLETIVE DEL COLLEGIO LAZIO 1 (CENTRO-PRATI), AFFLUENZA SOTTO TERRA (17,66%), AZZERATI I GRILLINI (5%), 26% PER IL CENTRODESTRA, CHE PROTESTA PER L'INTERVISTA A GUALTIERI PUBBLICATA PROPRIO IERI, IN BARBA AL SILENZIO ELETTORALE - BETTINI: ''UNA BELLA VITTORIA PER ROMA'' - E.LETTA: ''ERO SOLO QUANDO HO VOTATO''. PURE CONTE AL SEGGIO DI VIA GIULIA

1. GUALTIERI VINCE SUPPLETIVE,'RISULTATO RAFFORZA GOVERNO'

Paola Lo Mele e Valentina Roncati per l'ANSA

roberto gualtieri

Roberto Gualtieri vince le suppletive di Roma centro e si prepara a subentrare in Parlamento a Paolo Gentiloni che, nominato commissario europeo, aveva lasciato il seggio. Alle elezioni ha partecipato il 17,66% dell'elettorato, ovvero 32.880 persone su 186.234 chiamate alle urne. Gualtieri, ministro dell'Economia del governo Conte, è stato supportato dal centrosinistra unito e - con l'82% delle sezioni pervenute - ha incassato il 62% dei consensi. Maurizio Leo, sostenuto dal centrodestra, a dati ancora incompleti, ha raccolto il 26% circa dei voti, mentre il M5s che si è presentato con Rossella Rendina nemmeno il 5%.

roberto gualtieri e dario franceschini all'abbazia di contigliano

Un risultato rimarcato da Leo: "Il dato incontestabile è che il M5s continua a incassare sconfitte su sconfitte. Il centrodestra ha mantenuto il suo consenso in un collegio storicamente appannaggio del centrosinistra". "Un successo che premia la colazione di centrosinistra - commenta Gualtieri - Una vittoria che rafforza il Governo". Esulta il Partito Democratico con il segretario Nicola Zingaretti in testa: "Bravo Roberto, un'altra vittoria, con grande scarto".

Già da giorni i partiti, complice l'allarme Coronavirus, erano preoccupati per la scarsa affluenza, superiore in ogni caso a quella registrata domenica scorsa a Napoli dove aveva appena un elettore su dieci. Sei i candidati che hanno sfidato Gualtieri per l'ex posto di Gentiloni: oltre a Leo e Rendina, Marco Rizzo, Mario Adinolfi, Luca Maria Lo Muzio Lezza ed Elisabetta Canitano. "Ero solo quando ho votato...", ha twittato in mattinata Enrico Letta annunciando il sostegno a Gualtieri.

giuseppe conte roberto gualtieri mes

Polemiche dal centrodestra per una intervista rilasciata dal ministro dell'Economia sul Coronavirus e pubblicata oggi: "La protervia di questo Governo abusivo è ormai oltre i limiti - ha tuonato la leader di FdI Giorgia Meloni - Nel giorno in cui si vota nel collegio Roma 1 della Capitale per eleggere un deputato, il ministro dell'Economia Gualtieri rilascia interviste come se non fosse tra i candidati e come se non esistesse il silenzio elettorale. Per loro è tutto così: le regole esistono solo per gli altri".

"Che vergogna", le fa eco il forzista Maurizio Gasparri. A rispondere dal Pd è Marco Miccoli secondo cui "Giorgia Meloni insieme a pochi altri esponenti della destra sono le uniche persone nel Paese a non aver capito che di fronte all'emergenza Coronavirus l'informazione e la trasparenza alle famiglie e alle imprese gioca un ruolo fondamentale. E' semplicemente quello che ha fatto oggi il Ministro Gualtieri spiegando quello che il Governo sta facendo per sostenere e aiutare le famiglie e le imprese di tutto il Paese".

ROBERTO GUALTIERI PIERRE MOSCOVICI

"Complimenti a Roberto Gualtieri per la meritata vittoria. La sua esperienza e competenza saranno un valore aggiunto del gruppo dei deputati Pd", ha commentato il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio. Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia (PDF) e candidato alle suppletive, commenta: "Il Popolo della Famiglia si ritrova con una percentuale più che raddoppiata rispetto alle politiche del 2018 e diventa protagonista della lotta per la conquista di uno spazio consolidato al centro fuori dai poli".

Nella Capitale è stata una giornata di blocco del traffico per la domenica ecologica. Dal divieto per le auto erano però esentati coloro che si recavano alle urne e chi era impegnato nei seggi. Intorno a ora di pranzo, al liceo Virgilio di via Giulia, ha votato anche il premier Giuseppe Conte.

2. SUPPLETIVE:BETTINI,VITTORIA GUALTIERI BELLA NOTIZIA PER ROMA

pronti alla guerra gasparri salvini meloni

(ANSA) - "Complimenti a Roberto Gualtieri per l'elezione alla Camera dei Deputati. È una bella notizia per Roma, che sarà rappresentata in Parlamento da una persona seria e competente, e per tutto il Paese". Così in un post su Facebook Goffredo Bettini, membro della direzione nazionale del Pd, commenta il risultato delle elezioni suppletive di ieri per il collegio Roma 1 della Camera dei deputati che hanno visto Roberto Gualtieri vincere con il 62%.