TIM WALZ, CANDIDATO VICEPRESIDENTE SCELTO DA KAMALA HARRIS, HA TRASFORMATO LO STATO CHE GOVERNA IN UN RIFUGIO PER I MEMBRI DELLA COMUNITA' LGBTQ+ - LA SUA STORIA: NEL 1999, COME INSEGNANTE ALLA "MANKATO WEST HIGH SCHOOL", HA FONDATO UN CLUB DI SUPPORTO PER STUDENTI E FAMIGLIE LGBTQ. NEL 2006 È STATO ELETTO AL CONGRESSO SOSTENENDO IL MATRIMONIO OMOSESSUALE - HA SPINTO PER L'ABROGAZIONE DELLA NORMA CHE IMPEDIVA A GAY E LESBICHE DI SERVIRE NELL'ESERCITO...

Il governatore democratico del Minnesota, Tim Walz ha trasformato il Minnesota in un rifugio sicuro per la comunità LGBTQ americana. Ha firmato leggi che proteggono l'accesso all'assistenza sanitaria e all'aborto, vietano la terapia di conversione e impediscono alle biblioteche di bandire libri con temi o personaggi LGBTQ.

Sotto la guida di Walz, il Minnesota si è affermato come una roccaforte liberale nel conservatore Midwest. Walz ha sostenuto a lungo questioni progressiste come l'uguaglianza LGBTQ. Nel 1999, come insegnante di studi sociali alla Mankato West High School, ha fondato la prima alleanza gay-etero della scuola, un club di supporto per studenti e famiglie LGBTQ. Nel 2006, ha sconfitto un membro repubblicano di lunga data del Congresso in un distretto prevalentemente rurale, sostenendo il matrimonio tra persone dello stesso sesso, vietato dallo Stato nel 1997.

"Non era una posizione popolare per un democratico in un distretto conservatore. Non gli ha fatto guadagnare punti politici, ma si è schierato a favore di famiglie come la mia perché credeva che fosse la cosa giusta da fare", ha scritto la deputata Angie Craig (D-Minn.) sulla piattaforma sociale X, appoggiando Walz come vicepresidente. "Il suo coraggio ha fatto la differenza nella mia vita e in quella di migliaia di cittadini del Minnesota, ed è un coraggio che renderebbe migliore il nostro Paese".

Al Congresso, Walz ha sostenuto l'abrogazione del "Don't Ask, Don't Tell", una politica militare che impediva a gay e lesbiche di servire apertamente. "Non ho mai visto che la nazione fosse più sicura perché un soldato era stato allontanato a causa del suo orientamento sessuale", ha dichiarato Walz, veterano con 24 anni di servizio nella Guardia Nazionale dell'Esercito, in un discorso del 2009 alla Camera. Nello stesso anno, ha facilitato l'approvazione della legge sulla prevenzione dei crimini d'odio di Matthew Shepard e James Byrd Jr., firmata dall'ex presidente Barack Obama.

Walz è stato uno dei primi sostenitori del Respect for Marriage Act, una proposta per codificare il diritto al matrimonio delle coppie omosessuali e interrazziali, presentata nel 2009 dal rappresentante Jerry Nadler (D-N.Y.) e firmata dal Presidente Biden nel 2022.

"Tim è sempre stato impegnato per l'inclusione come valore fondamentale", ha dichiarato Kat Rohn, direttore esecutivo di OutFront Minnesota, un gruppo per i diritti LGBTQ. Rohn ha collaborato con Walz e la legislatura statale per vietare la terapia di conversione in Minnesota l'anno scorso, vedendo in Walz un'opportunità per le persone LGBTQ, in particolare le persone transgender, di far sentire la propria voce e soddisfare le proprie esigenze.

"Questo ha un grande peso", ha detto Rohn. "Avere qualcuno che sostiene apertamente la comunità e che ha firmato leggi significative fa un'enorme differenza".

Governatore del Minnesota dal 2019, Walz ha emesso un ordine esecutivo nel marzo 2023 che protegge i richiedenti e i fornitori di assistenza sanitaria per l'affermazione di genere dai procedimenti giudiziari degli Stati in cui sono in vigore i divieti. Il mese successivo, ha firmato una legge che salvaguarda l'accesso alle cure. In entrambe le occasioni, Walz ha tenuto cerimonie di firma presso il Campidoglio di St. Paul, affiancato da sostenitori. Durante la firma dell'ordine esecutivo, Walz ha tenuto la mano di Hildie Edwards, una ragazza transgender di 12 anni che a febbraio aveva testimoniato a favore della legge sul rifugio per trans.

"Il governatore Walz non si è limitato ad approvare la legislazione pro-LGBTQ, ma ha organizzato cerimonie celebrative, mostrando che questi temi sono motivo di orgoglio e non solo una necessità", ha detto Rohn di OutFront Minnesota. "È una qualità importante per le persone LGBTQ, dimostrando che queste questioni possono essere vincenti".

"Tim Walz ha mostrato cosa è possibile fare. Sarebbe una grande risorsa per la lista", ha detto Sean Meloy, vicepresidente dei programmi politici del LGBTQ+ Victory Fund, che lavora per eleggere più persone LGBTQ alle cariche pubbliche.

Anche altri concorrenti democratici di Walz, come il senatore dell'Arizona Mark Kelly e i governatori Josh Shapiro della Pennsylvania e Andy Beshear del Kentucky, hanno una forte esperienza positiva in materia di diritti LGBTQ. Il Segretario ai Trasporti Pete Buttigieg, anch'egli preso in considerazione come compagno di corsa di Harris, potrebbe essere il primo vicepresidente gay della nazione.

La maggior parte degli elettori sostiene le protezioni federali contro la discriminazione per le persone LGBTQ. Recenti sondaggi mostrano che oltre il 50% degli elettori intervistati dall'organizzazione di difesa dei media LGBTQ GLAAD a marzo si oppone ai candidati politici che spesso parlano di limitare i diritti dei transgender americani.

Sebbene Walz sia apprezzato dagli americani LGBTQ, ha suscitato anche critiche. A giugno, Mary Moriarty, procuratore della contea del Minnesota, lo ha accusato di trattamento differenziato a causa del suo orientamento sessuale. L'accusa è stata respinta dal governatore e dai suoi alleati, tra cui Rohn, Craig e il deputato Dean Phillips (D-Minn.).

"È molto aperto, molto generoso. Fa domande su di te e ricorda le risposte. Mi incoraggia", ha detto la rappresentante del Minnesota Leigh Finke, prima persona apertamente transgender eletta nella legislatura dello Stato. Finke, autrice e principale sponsor della legge sul rifugio trans del Minnesota, ha detto che Walz è stato una fonte di sostegno morale quando è stata bersaglio di una campagna di pressione a livello nazionale da parte di conservatori di estrema destra, che falsamente affermavano che la legge avrebbe permesso ai bambini di effettuare la transizione medica senza il consenso dei genitori e che lei e altre persone trans stavano "adescando" i bambini per abusarne.

Da quando Walz ha firmato la legge Finke nell'aprile 2023, persone transgender provenienti da ogni angolo degli Stati Uniti e del mondo sono fuggite in Minnesota. Più di 40.000 americani transgender e non binari intervistati dal National Center for Transgender Equality nel 2022 hanno dichiarato di aver preso in considerazione l'idea di trasferirsi in un altro Stato a causa della legislazione anti-LGBTQ. Il 5%, ovvero circa 4.500 persone, ha dichiarato di essersi già trasferito.

A marzo, Erik Beda, un transgender russo, si è trasferito a Minneapolis dopo che lui e il suo compagno sono stati costretti a divorziare in seguito alla sua transizione. La Russia, con leggi sempre più ostili alle persone LGBTQ, non riconosce le unioni tra persone dello stesso sesso.

