MINSK, CHE CASINO - CONTINUANO GLI SCONTRI AL CONFINE TRA POLONIA E BIELORUSSIA: LA MERKEL HA CHIAMATO PUTIN CHIEDENDOGLI DI INTERVENIRE SU LUKASHENKO PER FERMARE LA “STRUMENTALIZZAZIONE” DEI MIGRANTI. MA PUTIN NON VEDE L’ORA DI ALZARE LA TENSIONE CON L’EUROPA (E DIETRO LE MOSSE DEL PUPAZZO BIELORUSSO C’È LUI) – MORAWIECKI: “DALLA BIELORUSSIA TERRORISMO DI STATO” – VIDEO

Bielorussia: Merkel chiede a Putin di intervenire su Minsk

vladiimir putin dona un mazzo di fiori ad angela merkel

(ANSA) - Angela Merkel ha avuto una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin sulla situazione ai confini fra Polonia e Bielorussia.

Nel colloquio la cancelliera ha chiesto a Putin di intervenire ed esercitare la sua influenza su Aleksandr Lukashenko, definendo "disumana e del tutto inaccettabile" la "strumentalizzazione" dei migranti in atto. Lo riferisce in una nota il portavoce Steffen Seibert.

mateusz morawiecki al confine

Nella telefonata la cancelliera ha sottolineato come "la strumentalizzazione dei migranti contro l'Unione europea attraverso il regime bielorusso sia disumana e del tutto inaccettabile, e ha pregato il presidente russo di esercitare influenza sul regime di Minsk", si legge nel comunicato della cancelleria.

Bielorussia: intesa Ue, sanzioni a chi traffica migranti

(ANSA) - Gli Stati membri dell'Ue hanno trovato un accordo di massima per allargare la cornice legale delle sanzioni contro la Bielorussia a chi favorisce il traffico illegale dei migranti verso l'Unione europea.

Lo apprende l'ANSA da fonti diplomatiche europee. Il quadro dovrà ora essere riempito con una nuova lista di nomi ed entità. Se ne discute oggi alla riunione degli ambasciatori dei 27.

vladimir putin

Il lavoro da domani passerà in carico al Coest (il gruppo di lavoro che si occupa di Europa orientale e Asia centrale). La base di partenza per la discussione prevede l'iscrizione sulla black list di 29 individui e della compagnia aerea Belavia.

Premier Polonia, dalla Bielorussia terrorismo di stato

(ANSA-AFP) - Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha accusato la Bielorussia di "terrorismo di stato" per la crisi dei migranti in una conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

Bielorussia: la Polonia chiede un vertice Ue straordinario

(ANSA) - Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha chiesto al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, di organizzare un vertice straordinario in videoconferenza (prima di quello già pianificato a dicembre) per parlare di "sanzioni economiche" aggiuntive contro la Bielorussia. Lo ha detto il premier polacco, in una conferenza stampa congiunta con Michel, a Varsavia.

soldati al confine tra polonia e bielorussia

VARSAVIA: SUI MIGRANTI RISCHIO DI CONFLITTO LA UE CONTRO IL "GANGSTER LUKASHENKO"

Marco Bresolin per "la Stampa"

Stop ai voli delle compagnie aeree che trasportano i migranti dai Paesi africani e dal Medio Oriente verso Minsk. Se necessario, anche con sanzioni economiche che potrebbero persino arrivare al divieto di sorvolare lo spazio aereo europeo per una ventina di compagnie.

Mentre la situazione al confine tra la Polonia e la Bielorussia si fa sempre più calda - con circa duemila persone bloccate alla frontiera dietro il filo spinato e Varsavia che parla apertamente di «rischio di conflitto armato» - l'Unione europea sta preparando un pacchetto di misure per isolare e punire il regime di Alexsandr Lukashenko che rilancia: «Non ci inginocchieremo davanti alla Ue».

migranti feriti confine tra polonia e bielorussia

L'accusa di Bruxelles è chiara: la Bielorussia sta organizzando un traffico di esseri umani con «un atteggiamento da gangster». Ylva Johansson, commissaria Ue agli Affari Interni, descrive così il modus operandi: «C'è un regime disperato che invita i migranti ad andare nel loro Paese dicendo che è un modo facile per entrare nell'Ue.

Queste persone pagano un'ingente somma di denaro (la stima è di circa 14 mila dollari per il «pacchetto completo»), vengono portate a Minsk, stanno lì in albergo per diverso tempo e poi viene facilitato il loro spostamento verso i confini con persone in abbigliamento militare che infine li spingono ad attraversare la frontiera in modo aggressivo».

migranti al confine tra polonia e bielorussia

Il governo polacco avrebbe dimostrato con alcuni documenti il coinvolgimento delle autorità bielorusse, ma il ministero della Difesa di Minsk ha convocato l'addetto militare dell'ambasciata polacca per denunciare l'infondatezza delle accuse e ha invitato Varsavia «a evitare ogni provocazione per giustificare eventuali azioni bellicose illegali».

L'Ue però crede alla versione polacca, tanto che ieri ha sospeso lo schema di facilitazione dei visti per i funzionari del regime di Minsk e oggi porterà avanti il lavoro per ulteriori sanzioni. Il pacchetto di misure sarà presentato agli ambasciatori dei 27 e potrebbe arrivare sul tavolo dei ministri degli Esteri già lunedì.

migranti al confine tra polonia e bielorussia

Bruxelles vuole impedire a tutte le compagnie, anche a quelle europee, di fare affari con Belavia, per esempio bloccando la cessione di aerei in leasing. Nel frattempo è stato avviato un monitoraggio dei voli di alcune compagnie da Paesi come Marocco, Siria, Qatar, Sudafrica, Tunisia, Algeria, Libia, ma anche Russia.

soldati al confine tra polonia e bielorussia

La diplomazia europea è al lavoro per convincere questi Paesi a bloccare i voli, diversamente scatteranno le sanzioni. Sulla blacklist potrebbero finire compagnie come Turkish Airlines e FlyDubai, oltre che alcuni tour operator. Un portavoce della Commissione ha parlato apertamente di un possibile coinvolgimento russo («È tra i Paesi che stiamo osservando con molta attenzione»), Varsavia è diretta: c'è la regia di Putin.

alexander lukashenko

Mosca si è subito schierata con Minsk. Ieri c'è stata una telefonata tra Vladimir Putin e Alexsandr Lukashenko, mentre il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha addirittura chiesto all'Ue di aiutare la Bielorussia con un sostegno economico come è stato fatto con la Turchia. Una dinamica che preoccupa la Nato, «pronta a fornire ulteriore assistenza agli alleati per mantenere la sicurezza nella regione».

L'Ue è schierata al fianco di Varsavia, anche se l'atteggiamento del governo guidato da Mateusz Morawiecki desta sospetti. La Polonia da un lato chiede aiuto - per esempio con la richiesta di fondi per costruire la barriera ai confini -, ma dall'altro non fa avvicinare nessuno al proprio confine. Per esempio non ha accettato l'invio degli uomini di Frontex e non ha nemmeno richiesto il sostegno della protezione civile per i migranti che la Commissione è pronta a fornire.

migranti al confine tra polonia e bielorussia 6

È anche questa opacità a far dubitare a Frontex sui numeri degli ingressi irregolari in Europa da Est forniti da Varsavia. Secondo la Polonia sarebbero oltre 23mila. Per sottolineare la gravità della situazione, il premier Morawiecki è andato a visitare le truppe al confine: «Chiudere il confine polacco è nostro interesse nazionale. Ma oggi è in gioco la stabilità e la sicurezza di tutta la Ue». Oggi intanto a Varsavia arriverà il presidente del Consiglio Ue Charles Michel per un incontro con la leadership polacca.

