La ex sindaca di Roma Virginia Raggi si è presa la rivincita: il tribunale le ha dato ragione. A dare notizia della sentenza, a conclusione del procedimento aperto contro il giornalista ed ex parlamentare Augusto Minzolini, è stata la stessa esponente Cinquestelle nella sua pagina Fb.

Il contenzioso, avviato dopo la denuncia per diffamazione, risale al 2017, quando Raggi amministrava la capitale. «Sette anni fa, Augusto Minzolini, giornalista ed ex senatore di Forza Italia, cadde in motorino su una strada municipale (e non comunale) di Roma. Pensò di prendersela con me... e mi insultò pubblicamente su Twitter», ha ricordato l'attuale consigliera comunale di opposizione.

«Quella strada dove è caduto - ha precisato - non era di competenza di Roma Capitale, quindi il sindaco non poteva intervenire e non aveva alcuna responsabilità. Ma non è questo il punto.

Nulla giustifica quegli insulti: io non me li `tengo'. Mi definì `incapace, ignorante, demente e intellettualmente disonesta, per dare sfogo alla sua frustrazione», ricorda ancora Raggi, e «probabilmente ignorava le competenze sulle strade ed era nervoso per la caduta, fortunatamente risoltasi senza conseguenze per lui». «L'ho citato in tribunale - la conclusione dell'ex sindaca - e quando c'è stato l'incontro di mediazione non si è presentato. Ho scelto di non percorrere la strada del risarcimento perché volevo delle scuse 'vere' in quanto non sono né 'demente', né `incapace' né `ignorante' né `intellettualmente disonesta'. Ebbene oggi il tribunale l'ha condannato per quegli insulti: sono stati necessari 7 lunghi anni, ma giustizia è fatta».

