IL MIO MISSILE E' PIU' LUNGO DEL TUO! - GLI STATI UNITI ACCELERANO I PIANI PER AGGIORNARE IL DISPIEGAMENTO DI NUOVE BOMBE NUCLEARI NELLE BASI NATO IN EUROPA - L'ARRIVO DELLE AGGIORNATE BOMBE A GRAVITÀ B61-12, IN PROGRAMMA ORIGINARIAMENTE LA PROSSIMA PRIMAVERA, È ORA ANTICIPATO A DICEMBRE - DOPO LE MINACCE DELLA RUSSIA SUL POSSIBILE USO DEL NUCLEARE IN UCRAINA, WASHINGTON VELOCIZZA LA SOSTITUZIONE DELLE ARMI PIÙ DATATE…