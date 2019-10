MION E LUCIANO BENETTON A CACCIA DI UN NUOVO AD PUNTANO SU RENATO RAVANELLI. PRONTO A USCIRE ANCHE IL PRESIDENTE FABIO CERCHIAI. CHE STAREBBE LAVORANDO PER FAR ENTRARE FABIO GALLIA – “IL RIFORMISTA” SERVE AD ALFREDO ROMEO PER LE PROSSIME ELEZIONI REGIONALI IN CAMPANIA NEL 2020 - IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE, PAOLA PISANO, SI FA SPESSO CONSIGLIARE DA RICCARDO LUNA

GIANNI MION

Alessandro Da Rold per “la Verità”

Circola una calma apparente intorno al gruppo Benetton, in particolare alla societa Atlantia, da un anno nel vortice politico e giudiziario dopo il crollo del ponte Morandi di Genova. Dopo l’addio di Giovanni Castellucci con una buonuscita da 13 milioni di euro, le redini della societa sono in mano a Gianni Mion, la mente che ha costruito le strutture finanziarie dei Benetton. Ma si sta cercando un nuovo ad, dato che sembra pronto a uscire anche il presidente Fabio Cerchiai. Proprio Cerchiai starebbe lavorando per far entrare Fabio Gallia, gia amministratore delegato di Cdp.

luciano benetton

LA ROSA DEI NOMI

A quanto apprende La Verita, non sarebbe stata scelta ancora una societa cacciatrice di teste. E tutto nelle mani di Mion e di Luciano Benetton. Il nome che circola con piu insistenza e pero quello di Renato Ravanelli, attuale ad del fondo F21, il fondo italiano per le infrastrutture controllato da Cdp, Intesa San Paolo, Unicredit e Fondazione Cariplo.

Renato Ravanelli

Ravanelli e considerato una persona pragmatica, un po’ fuori dai radar, capace di riportare la societa fuori dalle polemiche sui giornali. Avra il compito di rinnovare la classe dirigente, in particolare le prime file, espressione di Castellucci.

Alfredo Romeo

ROMEO

Il 30 maggio, l’imprenditore Alfredo Romeo ha fondato la Romeo editore, con un capitale sociale di 500.000 euro. E stata la prima mossa prima di rilevare la testata Il Riformista in uscita domani in edicola e iniziare le trattative per Il Mattino di Napoli. Romeo e a processo per corruzione a Napoli, in un filone parallelo a quello di Consip a Roma, dove sono invece imputati Luca Lotti e Tullio Del Sette. Perche questo pallino per la carta stampata? Secondo il sito Iustitia il motivo e uno solo: le prossime elezioni regionali in Campania nel 2020.

paola pisano

LO STAFF DEL MINISTRO

Il ministro per l’Innovazione, Paola Pisano, non ha ancora uno staff completo. Ci sono un paio di assistenti che si e portata dal Comune di Torino, e poi c’e Valter Campanile come capo di gabinetto. Arriva dagli uffici di Roberto Chieppa fedelissimo del premier Giuseppe Conte e segretario generale della presidenza del Consiglio. Gira poi attorno al ministro Guido Scorza, avvocato e candidato in quota Davide Casaleggio come Garante per la Privacy.

riccardo luna

C’e anche una nuova segretaria personale, Virginia Caimmi, gia in forza al viceministro all’Interno, Vito Crimi, quest’ultimo molto vicino a Scorza. Per la comunicazione il ministro si fa spesso consigliare da Riccardo Luna, ex direttore dell’Agi, che e stato anche il primo a intervistarla su Repubblica e poi a introdurla alla platea di Capri all’evento di Ernst & Young. Dal giro Agi potrebbero spuntare presto anche uomini comunicazione di Eni.