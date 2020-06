18 giu 2020 16:54

MISTERO IN SENATO: CALDEROLI CHIEDE IL VOTO PER NON AVVIARE L’ESAME DEL DECRETO ELEZIONI, CHE ACCORPA REFERENDUM E ELECTION DAY – CON L’ALZATA DI MANO IL RINVIO VIENE APPROVATO, POI CON IL VOTO ELETTRONICO LA PROPOSTA VIENE BOCCIATA E IL GOVERNO SI SALVA PER 3 VOTI – CHE È SUCCESSO NEL FRATTEMPO? NON SI SA, MA INTANTO È PARTITA LA BAGARRE E IL SENATORE DELLA LEGA SI INCAZZA – VIDEO