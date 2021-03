- COME MAI L’EX SCHIAVO DI CASALINO È SCOMPARSO NEL NULLA? DOPO AVERCI STORDITO DI APPARIZIONI, DIRETTE, DPCM A PRANZO E A CENA, È SPARITO DI COLPO. DA SETTIMANE NON RILASCIA INTERVISTE NÉ DICHIARAZIONI. NIENTE, NEMMENO UN’OSPITATA DALLA SUA MISTRESS, LILLI-BOTOX GRUBER – CHISSA' PERCHÉ HA TANTA PAURA DI FAR USCIRE IL CAPINO CATRAMATO DAL CONO D’OMBRA. FORSE STA PER SUCCEDERE QUALCOSA NEI PROSSIMI GIORNI? AH, SAPERLO…

Dagonews

giuseppe conte a firenze per la lectio magistralis su se stesso 1

Dov’è finito Giuseppe Conte? Dopo averci sbomballato per due anni, ubriacandoci di apparizioni, dirette Facebook, DPCM a colazione, pranzo e cena, il fu avvocato del popolo è misteriosamente sparito. Di colpo, puff! La sua ascesa a leader dei Cinque stelle ha subito un’improvvisa battuta d’arresto per la quisqulia del rapporto con Casaleggio e la piattaforma Rousseau, una sciocchezza che un avvocato come lui può risolvere in cinque minuti.

LE DIMISSIONI DI GIUSEPPE CONTE - MEME

E allora perché di lui non si hanno notizie, se si esclude qualche post su Facebook per racimolare qualche like sulla festa del papà o contro la mafia? Niente, nessuna intervista, nemmeno un’ospitata dalla sua amatissima Lilli-Botox Gruber.

DOMENICO ARCURI GIUSEPPE CONTE

“L’uomo più popolare d’Italia” (copy D’Alema) tutto a un tratto ha così tanta paura di mettere il suo capino catramato fuori dal cono d’ombra. Chissà, forse sta per succedere qualcosa nei prossimi giorni? Ah, saperlo…

