MITI D'OGGI: L'AVVOCATO IN MUTANDE - VIDEO: L'INTERVISTA DI 'FANPAGE' A RAFFAELE CAPASSO, CHE DAL BALCONE DI CASA SI È INTRATTENUTO A PARLARE COL PREMIER. ''AVEVO UNA SCELTA: O MI VESTIVO E PERDEVO L'ATTIMO, O USCIVO IMMEDIATAMENTE PER PARLARGLI DI QUELLA LEGGE IMPORTANTE. IO SONO DI ESTRAZIONE PD, PRIMA ANCORA DC. GRAZIE ALLA MUTANDA, TUTTA ITALIA PARLA DI QUELLA RIFORMA FONDAMENTALE''

Da www.fanpage.it

Raffaele Capasso, avvocato napoletano in pensione, è diventato famoso in un giorno, dopo che, dal terrazzo di casa sua, ha avuto un colloquio con il presidente Giuseppe Conte che era in visita nella redazione di Fanpage, che si trova nel palazzo di fronte al suo. "Se avessi perso tempo nel vestirmi - racconta - avrei perso l'attimo e non sarei riuscito a parlargli di questa importante legge".

