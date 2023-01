31 gen 2023 15:09

E MO' SO CAZZI PURE PER COZZOLINO E TARABELLA – LA COMMISSIONE “JURI” DEL PARLAMENTO EUROPEO HA VOTATO ALL’UNANIMITÀ PER CHIEDERE DI TOGLIERE L’IMMUNITÀ AI DUE EURODEPUTATI COINVOLTI NEL “QATARGATE”: L’ASSEMBLEA PLENARIA, DALL’ESITO SCONTATO, SI RIUNIRÀ GIOVEDÌ MATTINA – ENTRAMBI I DEPUTATI SOCIALISTI SI SONO DETTI PRONTI A ESSERE SENTITI DAI GIUDICI, DOPO LE DICHIARAZIONI DI PIER ANTONIO PANZERI, CHE STA INIZIANDO A CANTARE…