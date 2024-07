MODI, CHE FIGLIO DI PUTIN – IL PREMIER INDIANO È VOLATO A MOSCA, HA ABBRACCIATO MAD VLAD, L’HA CHIAMATO “AMICO” E HA PROMESSO “QUALSIASI AIUTO PER ARRIVARE ALLA PACE IN UCRAINA” – IL PRESIDENTE RUSSO HA PARLATO DI UN “PARTENARIATO PRIVILEGIATO” TRA LE DUE NAZIONI E HA CONGEDATO GLI INDIANI RECLUTATI NELL’ARMATA ROSSA E SPEDITI SUL FRONTE UCRAINO – L’IRA DI ZELENSKY: “CHE DELUSIONE, IL LEADER DELLA PIÙ GRANDE DEMOCRAZIA MONDIALE ABBRACCIA IL CRIMINALE PIÙ SANGUINARIO…”

MODI A PUTIN, 'SERVE DIALOGO, PRONTI A PROMUOVERE LA PACE'

narendra modi e vladimir putin a mosca

(ANSA) - Il premier indiano Narendra Modi, nel suo incontro a Mosca con Putin, ha dichiarato che l'India è "pronta" a "fornire qualsiasi aiuto" per la pace in Ucraina: lo riporta l'agenzia di stampa russa Interfax. "La soluzione non può essere attraverso la guerra. Bombe, missili e fucili non possono garantire la pace, quindi poniamo l'accento sul dialogo, e il dialogo è necessario", ha detto Modi a Putin, le cui truppe hanno invaso l'Ucraina. Il premier indiano ha definito il presidente russo "suo amico".

PUTIN A MODI, 'RUSSIA E INDIA HANNO PARTENARIATO PRIVILEGIATO'

(ANSA) - "Oggi le nostre relazioni hanno il carattere di un partenariato strategico particolarmente privilegiato": lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin rivolgendosi al premier indiano Narendra Modi all'inizio dei loro colloqui al Cremlino. Lo riporta la Tass. (ANSA).

PUTIN A MODI, 'GRAZIE PER TENTATIVI DI METTERE FINE ALLA GUERRA'

narendra modi e vladimir putin a mosca

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin ha ringraziato il primo ministro indiano Narendra Modi per "il tentativo di trovare modi per risolvere" la guerra in Ucraina, "ovviamente, prima di tutto, in modo pacifico". Lo riporta la Tass. (ANSA).

MEDIA, PUTIN CONGEDA GLI INDIANI RECLUTATI IN ESERCITO RUSSO

(ANSA) - Mosca ha deciso di congedare tutti gli indiani che erano stati reclutati nell'esercito russo dopo che il primo ministro Narendra Modi ha sollevato la questione con il presidente Vladimir Putin durante la sua visita a Mosca: lo riporta l'emittente tv indiana Ndtv, che cita fonti non meglio precisate.

narendra modi e vladimir putin a mosca

Almeno due indiani sono morti nei combattimenti in Ucraina, mentre decine di indiani bloccati al fronte sostengono di essere stati indotti con l'inganno a combattere, sottolinea l'emittente. Modi, che è a Mosca per una visita di due giorni, ha sollevato la questione ieri sera durante una cena privata organizzata da Putin, hanno riferito le fonti. La Russia ha accettato di congedare tutti gli indiani in servizio nel suo esercito e di facilitarne il ritorno in patria, hanno aggiunto.

ZELENSKY, 'GRANDE DELUSIONE LA VISITA DI MODI A PUTIN'

(ANSA) - Il leader ucraino Volodymyr Zelensky si è detto deluso dalla visita del premier indiano Narendra Modi a Mosca, dal presidente russo Putin. "È una grande delusione e un duro colpo per gli sforzi di pace vedere il leader della più grande democrazia mondiale abbracciare il criminale più sanguinario del mondo a Mosca", ha scritto Zelensky su X, secondo quanto riportano i media internazionali. (ANSA).

MEDIA RUSSI, MODI DEFINISCE PUTIN SUO 'AMICO'

narendra modi e vladimir putin a mosca

(ANSA) - Il premier indiano Narendra Modi ha definito Putin suo "amico" nel corso dell'incontro al Cremlino. È quanto emerge dai lanci delle agenzie russe. Anche Putin avrebbe a sua volta definito Modi "amico" o "caro amico" nel corso della visita a Mosca di due giorni del premier indiano. "Come suo amico, le ho sempre detto che la pace è necessaria per un futuro luminoso per le generazioni future, quindi crediamo che la guerra non sia una soluzione", ha detto Modi a Putin secondo Interfax.

narendra modi e vladimir putin a mosca