TRA MOGLIE E MARITO METTICI IL VIRUS – ANCHE FRANCESCO BOCCIA È POSITIVO AL CORONAVIRUS. MENO MALE CHE LA MOGLIE NUNZIA DE GIROLAMO AVEVA DETTO DI ESSERE STATA ATTENTISSIMA – IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI È ASINTOMATICO E IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO

nunzia de girolamo e francesco boccia a venezia

(LaPresse) - "Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, è risultato positivo al test per il SARS-CoV-2. Il ministro è asintomatico ed era già da giorni in isolamento fiduciario a casa da dove prosegue regolarmente il suo lavoro". Lo rende noto l'ufficio stampa del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. “Il ministro segue le procedure stabilite dalle linee guida del Ministero della Salute; l'attività ministeriale non subirà nessuna variazione di programma".

