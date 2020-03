MOLLICA, UNA BUONA PAROLA PER TUTTI - NANNI DELBECCHI: “CI VOLEVA LA PENSIONE PER CONSACRARE UNA POPOLARITÀ CONQUISTATA IN 40 ANNI DI INTERVISTE E SERVIZI SUL MONDO DELLO SPETTACOLO, E QUESTA CONSACRAZIONE POSSIAMO CONSIDERARLA UNA FORMA DI RISARCIMENTO PER L'AFFETTO E I SUPERLATIVI SPESI, NESSUNO ESCLUSO. PER DECENNI HA COPERTO TUTTO E TUTTI CON MUNIFICA UNIVERSALITÀ PAPALE. MA ORA? NON CI RESTA CHE MARZULLO…” - IL MONITO DI SAVIANE: "IN RAI LA CRITICA E' PAROLA ASTRATTA" - VIDEO

Nanni Delbecchi per il “Fatto quotidiano”

Anche se con qualche carrambavirus di troppo, ha fatto bene Mara Venier a festeggiare Vincenzo Mollica. Ci voleva la pensione per consacrare una popolarità conquistata in quarant' anni di interviste e servizi sul mondo dello spettacolo, e questa consacrazione possiamo considerarla una forma di risarcimento per l' affetto e i superlativi spesi, nessuno escluso (parliamo dei superlativi).

Dacci oggi il nostro capolavoro quotidiano; anche quando nel suo cuore poteva avere qualche dubbio, Mollica non ha mai fatto differenze. Adesso va in pensione a testa alta, ma la Venier ha ragione, abbiamo ancora bisogno di lui, perché non lascia eredi, e non per sua colpa.

Se in Rai da sempre "la critica è una parola astratta" (copyright Sergio Saviane); se in compenso oggi abbiamo tanti critici di ogni materia quanti sono i blogger (circa 60 milioni in Italia), le cronache di cultura e spettacolo sono in caduta libera ovunque, dai quotidiani ai tg.

Abbiamo avuto i mezzibusti letterari come Luciano Luisi, poeta in proprio, che si faceva largo in giacca crema nella bolgia del buffet di Villa Giulia per arpionare i finalisti dello Strega; abbiamo avuto i mezzibusti dandy come Lello Bersani, in smoking, microfono e brillantina, beato tra i divi del cinema, quando il cinema era il cinema. Poi abbiamo avuto Vincenzo Mollica, che per decenni ha coperto tutto e tutti con munifica universalità papale (lo abbiamo scritto e lo ripetiamo: Mollica, un pezzo di pane). Ma ora? Non ci resta che Marzullo.

