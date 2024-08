MOLLICONE NON TACE E STRAPARLA! INVECE DI SCUSARSI PER AVER SOSTENUTO CHE LA DESTRA "E' VITTIMA DI UN TEOREMA" SULLA STRAGE DI BOLOGNA (FATTA DAI NEOFASCISTI), RINTIGNA: “SIAMO ARRIVATI A UNA RISCRITTURA DELLA STORIA D’ITALIA CHE È ANCORA NON DIMOSTRATA E NON DIMOSTRABILE…” – ELLY SCHLEIN CHIEDE CONTO A GIORGIA MELONI DELLE SPARATE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CULTURA: “MI CHIEDO CHE COSA ASPETTI A PRENDERE LE DISTANZE. È LA POSIZIONE SOLO DI MOLLICONE O È ANCHE LA SUA?"

Lui, il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, Fratelli d’Italia, fa spallucce. E resta convinto che si sia «creata una bolla polemica sul nulla, che sono sicuro che si riassorbirà». E d’altronde, «io ho premesso che le sentenze vanno sempre rispettate».

Resta il fatto che le tesi del deputato meloniano sulla strage di Bologna — e cioè che le sentenze non sono «dogmi» e che la destra è «vittima di un teorema» — hanno creato nel governo più di un imbarazzo. Mollicone è tornato sulla vicenda dal festival della Versiliana, a Marina di Pietrasanta, e nonostante le polemiche seguite alla sua intervista alla Stampa, non ha affatto cambiato idea: «Le sentenze si rispettano, ma bisogna avere la possibilità […] di chiedere con un’interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia se in quello “sciame” di processi siano state rispettate le garanzie di accusa e difesa».

Mollicone non parla più di un «teorema», ma quasi: «Io credo che si sia andati un po’ oltre la realtà giudiziaria e, leggendo le motivazioni, si sia arrivati a una riscrittura della storia d’Italia che è ancora non dimostrata e non dimostrabile, perché è una verità storica e non giudiziaria, che prescinde dal processo Bellini e dalla strage di Bologna». Ferme restando «la solidarietà ai parenti delle vittime» e «la ricerca della verità che dobbiamo fare da parlamentari e da cittadini».

Le opposizioni, che già avevano chiesto le dimissioni di Mollicone, tornano alla carica.

«Mi chiedo che cosa aspetti Meloni a prendere le distanze, a chiarire se è la posizione solo di Mollicone o è anche la sua e del governo. Mi chiedo se sia possibile che una persona che sostiene queste tesi possa essere presidente della commissione cultura della Camera» attacca Elly Schlein ospite di In Onda ieri sera su La7. […]

