MON DIEU: SALVINI HA FATTO SCANDALIZZARE I FRANCESI! – IL “CAPITONE” PUBBLICA UN FOTOMONTAGGIO DI MACRON VESTITO COME UN SOLDATO, DANDOGLI DEL BOMBAROLO, E “LE FIGARO” SE LO CUCINA IN PADELLA: “È UN AMMIRATORE DI LUNGA DATA DI VLADIMIR PUTIN E IL SUO PARTITO HA FIRMATO UN ACCORDO NEL 2017 CON RUSSIA UNITA, IL PARTITO DEL PRESIDENTE RUSSO” – “LA LEGA FATICA NEI SONDAGGI. ANDANDO SISTEMATICAMENTE CONTROCORRENTE RISPETTO ALLA POLITICA PRO-KIEV DI GIORGIA MELONI, DI CULTURA ATLANTISTA…”

? Escalation militare e soldati italiani al fronte su ordine di pericolosi “bombaroli”? No, grazie.



? Sì all’impegno dell’Italia per la Pace, nel ripudio della guerra previsto dalla Costituzione, ispirato dalla coscienza morale collettiva e dalla nostra tradizione cristiana.… pic.twitter.com/jF6STt7KKf — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 4, 2024

Traduzione da https://www.lefigaro.fr/

ARTICOLO DI LE FIGARO SUL FOTOMONTAGGIO DI EMMANUEL MACRON SOLDATO BY MATTEO SALVINI

Matteo Salvini, vice primo ministro italiano, ha attaccato martedì Emmanuel Macron pubblicando un fotomontaggio del presidente francese in equipaggiamento da combattimento e armato di fucile d'assalto, accusandolo di voler spingere l'Europa nella guerra con la Russia.

“Un'escalation militare e soldati italiani al fronte su ordini di pericolosi “bombaroli”? No grazie», ha scritto sul suo account X il leader nazionalista di destra il cui partito, la Lega, appartiene alla coalizione di governo guidata da Giorgia Meloni.

Accanto alla foto che rappresenta il capo dello Stato francese nelle vesti di un combattente con l'elmetto, in uniforme con i colori dell'Unione Europea sotto un gilet tattico, appare un ritratto di Salvini in un comizio elettorale, con il braccio alzato e un rosario in mano. «Sì all'impegno dell'Italia per la pace, al rifiuto della guerra previsto dalla Costituzione, ispirandosi alla coscienza morale collettiva e alla nostra tradizione cristiana», aggiunge Salvini, che invita gli elettori a scegliere la Lega per «più Italia e meno Europa».

MATTEO SALVINI CONTRO EMMANUEL MACRON SU TWITTER

In vista delle elezioni europee del 9 giugno, la Lega fatica nei sondaggi. Nonostante avesse raccolto più del 34% nel 2019, questa formazione è accreditata intorno all'8% dei voti, molto indietro rispetto a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. La Lega fa parte, insieme al Rassemblement National francese (RN), del gruppo Identità e Democrazia al Parlamento Europeo.

Ammiratore di Vladimir Putin

Salvini è abituato agli attacchi contro Macron, che accusa di essere un “guerrafondaio” che vuole inviare truppe occidentali in Ucraina per combattere la Russia. Lunedì lo ha definito “pazzo” e all’inizio di maggio gli ha consigliato di “farsi curare”. Andando sistematicamente controcorrente rispetto alla politica pro-Kiev di Giorgia Meloni, di cultura atlantista, Salvini è un ammiratore di lunga data di Vladimir Putin e il suo partito ha firmato un accordo nel 2017 con Russia Unita, il partito del presidente russo.

Pur condannando l'invasione russa dell'Ucraina, ha espresso commenti controversi sulla rielezione di Putin ("Quando un popolo vota, ha sempre ragione") e sulla morte in carcere di Alexei Navalny, il principale oppositore del Cremlino, affermando che spetta a "medici e giudici" russi fare luce sulle circostanze della sua morte. L'Italia resta comunque contraria all'invio di truppe occidentali in Ucraina e all'uso delle sue armi in territorio russo.

MATTEO SALVINI E PUTIN il video del governo francese contro salvini 1 PUTIN E L'ITALIA EMMANUEL MACRON SOLDATO SUI SOCIAL DI MATTEO SALVINI IL VIAGGIO DI SALVINI A MOSCA BY ELLEKAPPA SALVINI PUTIN MATTEO SALVINI - VLADIMIR PUTIN - ROBERTO VANNACCI - MEME BY EDOARDO BARALDI cremlins meme by emiliano carli il giornalone la stampa la studentessa italiana di mosca vignetta by rolli il giornalone la stampa ARMI ALL UCRAINA - VIGNETTA BY ANDREA BOZZO - IL GIORNALONE - LA STAMPA