UN MONDO DI PAZZI: I TEST MISSILISTICI DI CICCIO KIM ERANO “PROVE DI ATTACCHI NUCLEARI TATTICI” VERSO LA COREA DEL SUD – IL LEADER NORCOREANO, CHE SI È FATTO FOTOGRAFARE AL POLIGONO CON LA MOGLIE, HA SUPERVISIONATO DEI TEST CHE ORA PYONGYANG DEFINISCE “PROPEDEUTICI A SIMULARE LA SEQUENZA DI IMPIEGO DELLE TESTATE NUCLEARI TATTICHE” – LE ACCUSE AGLI STATI UNITI E A SEUL

Guido Santevecchi per corriere.it

Kim Jong-un e la moglie

In giacca bianca, affacciato a una terrazza con vista sul poligono di tiro dei suoi missili. Così la propaganda nordcoreana ha presentato questa mattina Kim Jong-un, tornato in scena dopo alcune settimane di assenza (da un po’ di tempo gli piace farsi notare senza farsi vedere). Ma più delle immagini, è il resoconto dell’attività del Maresciallo a richiamare l’attenzione: «Kim Jong-un ha guidato una serie di simulazioni di attacchi nucleari tattici», scrive il Rodong Sinmun nordcoreano.

Il giornale del regime elenca tutta l’attività di questi ultimi giorni: sette test a fuoco con una dozzina di missili tra il 25 settembre e il 9 ottobre. I militari nordisti si sono esercitati a caricare testate nucleari tattiche sui missili balistici e i lanci sono stati studiati per preparare attacchi contro obiettivi sudcoreani, in particolare aeroporti e zone operative dell’esercito di Seul, rivendica l’articolo.

Kim Jong-un

Il giornale di Pyongyang segnala che sotto la supervisione di Kim sono stati provati missili nucleari balistici a corto raggio, un nuovo missile a gittata intermedia (presumibilmente quello che la settima scorsa ha sorvolato il Giappone) e un missile lanciato da un sottomarino. «Le esercitazioni avevano lo scopo di confermare la sequenza di impiego delle testate nucleari tattiche, prelevandole dai silos, trasportandole e caricandole sui missili in modo rapido e sicuro», spiega l’articolo sostenendo che tutti i test sono riusciti in modo soddisfacente.

Il Rodong Sinmun cita così «Il rispettato Maresciallo Kim»: «Il continuo aggravamento della tensione, provocato irresponsabilmente da Stati Uniti e regime della sud Corea (con la s minuscola per evitare di riconoscerla come Stato, ndr) condurrà inevitabilmente a una nostra più grave risposta; dovremo mandare segnali più potenti al nemico». Le provocazioni a cui fa riferimento Kim sono le manovre congiunte condotte dalla portaerei americana Ronald Reagan e unità aeronavali di Seul.

Kim Jong-un

Molti analisti avevano notato che da settimane la propaganda di Pyongyang non dava più notizie sulle esercitazioni a fuoco. È possibile che giornale e tv statale non abbiano voluto richiamare l’attenzione della popolazione sul dispendioso piano bellico, mentre la situazione economica, alimentare e sanitaria attraversa l’ennesima fase critica. Sta di fatto che oggi il Rodong Sinmun ha pubblicato tutte insieme le foto e le notizie dell’attività «sul campo» di Kim: oltre a guidare le simulazioni di attacchi missilistici con testate nucleari, ha osservato con soddisfazione la sua artiglieria a lungo raggio impegnata in un cannoneggiamento e poi si è congratulato con i piloti della dozzina di aerei che qualche giorno fa hanno volato vicino alla linea del 38° Parallelo.

Ps: In uno scatto del portflolio celebrativo delle prove di lancio con testate nucleari tattiche, al fianco di Kim Jong-un è comparsa la moglie Ri Sol Ju. La coppia indossava giacche mimetiche color terra e si copriva le orecchie dal frastuono del decollo. Secondo gli analisti la partecipazione della signora all’esibizione sul campo è una sorta di promozione del suo status.

kim jong un 01 Kim Jong-un