PUTIN FIRMA DECRETO, CRESCE A 1,5 MILIONI NUMERO MILITARI

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che aumenta il numero dei militari delle forze armate a 1,5 milioni di uomini, dai precedenti 1,32 milioni. Lo riferiscono le agenzie russe. Comprendendo anche il personale civile, l'organico totale delle forze armate russe viene aumentato a 2,389 milioni di unità rispetto ai precedenti 2,209 milioni. L'ultimo aumento precedente era avvenuto nel dicembre del 2023.

1 - L’ALLARME DI USA E REGNO UNITO “PUTIN AIUTA L’IRAN SULL’ATOMICA”

Allarme a Washington e Londra. Gli Stati Uniti e il Regno Unito temono che Russia e Iran stiano cooperando in ambito nucleare, affinché Teheran raggiunga l’obiettivo della bomba atomica. Ciò in cambio della recente fornitura a Mosca, da parte di Teheran, dei missili balistici Fath-360, con un raggio di 120 chilometri, da utilizzare nella guerra in Ucraina. Come i droni letali consegnati sempre dall’Iran all’inizio dell’invasione di Vladimir Putin nel 2022.

[…] L’Observer di ieri parlava di possibile condivisione di segreti atomici e know-how da parte della Russia, che possiede il maggior numero di testate nucleari nel mondo. Così Teheran potrebbe raggiungere l’agognato obiettivo finale, ossia l’acquisizione della bomba atomica, spauracchio che si aggira da anni in Medio Oriente e che minaccia l’esistenza di Israele.

La scorsa settimana il gruppo degli E3, ossia Regno Unito, Francia e Germania coinvolti nei negoziati con Teheran sul nucleare prima che gli Stati Uniti di Donald Trump li abbandonassero nel 2018, hanno dichiarato che le riserve di uranio arricchito dell’Iran «sono cresciute significativamente, e ciò non può essere giustificato da un programma per scopi civili», come invece sostengono gli ayatollah: «Potrebbero essere utilizzate per la costruzione di una bomba atomica».

2 - MOSCA SPARGE TRA LE DITTATURE IL VIRUS TECNOLOGICO DELLA DISTRUZIONE DI MASSA

Dall’Atlantico al Pacifico, dal Mediterraneo all’Oceano Indiano, in questi giorni tutta la marina russa è impegnata in un’esercitazione in cui simula combattimenti al fianco della flotta cinese e iraniana. È un’altra occasione per esibire le due tecnologie in cui Mosca ha mantenuto un primato: i missili a lungo raggio e il nucleare. Lo sviluppo in questi campi è stato accelerato per volontà di Vladimir Putin e custodito finora gelosamente, perché doveva restituire la supremazia sull’Occidente e tenere a bada anche la crescita militare dei vicini cinesi.

Ma la crisi innescata dall’invasione dell’Ucraina costringe adesso il Cremlino a cedere i suoi gioielli in cambio di armamenti molto poco sofisticati - munizioni d’artiglieria, droni low cost, missili balistici imprecisi - e rischia così di alimentare una lunga era di insicurezza globale.

È una situazione che viene paragonata a un’epidemia: quando i progetti che permettono di costruire ordigni ipersonici e testate atomiche cominciano a circolare, è estremamente difficile controllarne la diffusione. Come per i virus, oggi siamo davanti a uno spillover e nelle fabbriche di Teheran si è a un passo dal rendere operativo un missile che vola e compie manovre a ottomila chilometri orari, molto più letale di quello lanciato ieri dallo Yemen e piombato sui dintorni di Tel Aviv in meno di quindici minuti senza che la triplice cupola protettiva di Israele riuscisse a disintegrarlo.

I laboratori iraniani non potrebbero mai completarlo senza l’aiuto dei tecnici russi, che da due anni perfezionano i loro ipersonici Kinzhal e Zircon nei bombardamenti delle città ucraine: attualmente né il Pentagono, né gli eserciti europei dispongono di un’arma del genere.

Più dei missili però a far paura è la condivisione dei progetti nucleari, che verrebbero messi a disposizione non solo degli ayatollah ma anche di Kim Jong Un: il dittatore nordcoreano pochi giorni fa ha visitato l’impianto di arricchimento dell’uranio mostrando i progressi delle sue strumentazioni e la capacità di moltiplicare presto le sue ogive atomiche. Entrambi i Paesi possono bruciare le tappe grazie ai consigli di Mosca

Ancora più inquietanti sono le relazioni con la Cina, che nonostante la sua forza industriale e scientifica ha ancora lacune in alcuni settori di rilevanza strategica: ad esempio i sottomarini a propulsione nucleare […]

Ora sta preparando un nuovo modello, il Type 096, a cui - stando alle informazioni dell’intelligence occidentale - contribuiscono i consiglieri russi della Rubin

[…] L’abbraccio obbligato di Putin a Xi metterà la Cina in grado di schierare una falange atomica moderna e romperà per sempre il monopolio del terrore gestito per 75 anni da Mosca e Washington.

Questo aiuta a capire come i russi non siano solo prigionieri dei debiti contratti a causa dell’emergenza sui campi di battaglia ucraini: […] L’obiettivo principale resta quello di riscrivere gli accordi globali sulla sicurezza: vogliono dimostrare che senza un patto con loro non sarà possibile la stabilità in Medio Oriente e nell’Indo- Pacifico. In pratica, il Cremlino ritiene di poter diventare l’ago della bilancia di un nuovo ordine mondiale.

