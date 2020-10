3 ott 2020 09:35

MONTE DEI PACCHI DI SIENA – SECONDO "REPUBBLICA" IL GOVERNO AVREBBE DECISO DI NON PRIVATIZZARE MPS E PROVARE A RINEGOZIARE CON L’EUROPA. L’INDISCREZIONE DEVE AVER FATTO ANDARE LA COLAZIONE DI TRAVERSO AL MINISTRO GUALTIERI, CHE IN SEDE DI NEGOZIATO AVEVA PERSONALMENTE ASSICURATO CHE MPS SAREBBE STATA VENDUTA. IL PROBLEMA È CHE PER AVVIARE IL PROCESSO BISOGNA CHE CONTE FIRMI IL DECRETO CHE LANGUE SULLA SUA SCRIVANIA DA SETTIMANE – MA IL M5S VUOLE NAZIONALIZZARE MPS PER USARLO COME “BANCOMAT”, COME UN TEMPO FACEVA IL PD…