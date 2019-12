MONTEZEMOLO PARLA DEL SUO ''PORTABORSE'' (COPYRIGHT BRIATORE) CALENDA: ''UN RAGAZZO IN GAMBA MA A VOLTE DOVREBBE CONTARE FINO A DIECI PRIMA DI PARLARE''. E FIGURIAMOCI SE CARLETTO NON REPLICAVA SUBITO A ''UN GIORNO DA PECORA'': ''MI PARE UN BUON CONSIGLIO CHE VALE PER TUTTI, ANCHE PER LUI. E NON SONO PIÙ RAGAZZO DA ALMENO 20 ANNI. RENZI? DEVE FARE YOGA. LO PRENDEVO IN GIRO PER PANTALONI CORTI, ORRIPILANTI E AGGHIACCIANTI...''

Da ''Un giorno da Pecora - Radio1''

MONTEZEMOLO: CALENDA? GLI VOGLIO BENE MA A VOLTE DOVREBBE CONTARE FINO A DIECI PRIMA DI PARLARE... (VIDEO)

“Carlo Calenda e il suo nuovo partito? E' un ragazzo in gamba a cui voglio bene, è intelligente, se ogni tanto prima di parlare contasse fino a dieci però...” A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Luca Cordero di Montezemolo, manager è presidente della Fondazione Telethon.

C.SINISTRA, CALENDA: MONTEZEMOLO MI DICE DI CONTARE FINO A 10? ANCHE LUI; RENZI? DEVE FARE YOGA. LO PRENDEVO IN GIRO PER PANTALONI CORTI, ORRIPILANTI E AGGHIACCIANTI...(VIDEO)

Montezemolo ha detto che io sono un ragazzo in gamba ma dovrei contare fino a dieci, a volte, prima di parlare? “Mi pare un buon consiglio, che vale per tutti, Montezemolo compreso. Con lui ci vogliamo bene ma io non sono più un ragazzo da almeno vent'anni...” Così Carlo Calenda, che a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha risposto così alle parole di Luca Cordero di Montezemolo, rilasciate ieri ai microfoni della stessa trasmissione. Spesso, però, è vero che lei risponde di getto... “Si, mi capita spesso, onestamente”. I sondaggi su 'Azione', il suo partito, sono ottimi. “Vedremo, per ora stiamo andando bene”.

E' vero che quando Renzi era premier e lei ministro ogni tanto lo prendevate in giro? “Quella era solo una battuta, Renzi poi avrà tanti difetti ma non è certo permaloso, almeno in privato: io gli ho sempre detto qualunque cosa...” Quindi non lo prendeva in giro. ”Lo prendevo molto in giro, come faceva lui con me d'altra parte”. Su cosa, in particolare? “Ad esempio perché trovavo orripilanti i suoi pantaloni sopra al polpaccio: erano agghiaccianti”. E Renzi cosa le diceva? “Cose irripetibili. Ci prendevamo sempre in giro, com'è normale che sia...” Che regalo farebbe a Renzi per natale? “Un paio di sedute di yoga, di quelle belle forti. Così si tranquillizza un po', si rilassa di più”.