31 gen 2022 15:33

MORIREMO DEMOCRISTIANI (GRAZIE AL CIELO!) - PAOLO CIRINO POMICINO, ‘’SCHERZOSO NAPOLETANO’’ (IPSE DIXIT), ANALIZZA PER DAGOSPIA COME “LA GRANDE ARMATA POLITICA CHE PENSAVA DI GUIDARE IL PAESE VERSO NUOVI LIDI IN SOLI 6 GIORNI E 5 NOTTI FU SCONFITTA DALL’ONDA LUNGA DELL’ETERNITÀ DEMOCRISTIANA” – “IL PIÙ GRAVE È SUBITO APPARSO MATTEO SALVINI: DICHIARANDO E PROPONENDO DI TUTTO E DI PIÙ SALVO POI ARRENDERSI AL DEMOCRISTIANO MATTARELLA IN ODIO AL DEMOCRISTIANO CASINI. MA SE SPARTA PIANGEVA ATENE NON RIDEVA. CONTE, LETTA, DI MAIO, DRAGHI….”