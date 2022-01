È MORTO DOPO UNA LUNGA MALATTIA VINCENZO FASANO, DEPUTATO DI “FORZA ITALIA”: AVEVA 60 ANNI E FACEVA PARTE DELLA COMMISSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA CAMERA – LA SUA SCOMPARSA RIDUCE I GRANDI ELETTORI DA 1009 A 1008, E DI CONSEGUENZA ANCHE IL QUORUM PER L’ELEZIONE ALLE PRIME TRE VOTAZIONI SCENDE A QUOTA 672 (RIMANE 505 DALLA QUARTA IN POI)

Dal “Messaggero”

vincenzo fasano.

Si è spento ieri dopo una lunga malattia il deputato di Forza Italia Vincenzo Fasano, componente della Commissione Attività Produttive. La notizia ha suscitato reazione addolorate sia alla Camera che al Senato dove Fasano era stato eletto in passato per due legislature.

«Addio Enzo! Se ne è andato l'amico e compagno di tante battaglie», ha scritto sui social il coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani. Fasano era anche coordinatore di Forza Italia di Salerno, la sua città, dove aveva iniziato a fare politica. E' stato anche assessore della Regione Campania nel 1995 per Alleanza nazionale. Innumerevoli i messaggi di cordoglio da parte dei ministri e dei colleghi parlamentari forzisti. In particolare il senatore Maurizio Gasparri lo ricorda come «persona dedita ad una politica fatta di incontro e di presenza, di pazienza e di amicizia».

vincenzo fasano1

La scomparsa di Fasano a poche ore dalla prima votazione per il nuovo presidente della Repubblica riduce i Grandi Elettori da 1.009 a 1.008. Di conseguenza scende a quota 672 il quorum per l'elezione alle prime tre votazioni mentre resta a 505 quello dalla quarta votazione in poi.

vincenzo fasano 2 vincenzo fasano vincenzo fasano 3