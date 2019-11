MA SE È SOLO UN LIVIDO, COME MAI BERLUSCONI È ANCORA RICOVERATO? – I MEDICI DI SILVIONE HANNO DERUBRICATO GLI EFFETTI DELLA CADUTA A ZAGABRIA A “EMATOMI E CONTUSIONE”. SAREBBE SCIVOLATO SUL SELCIATO PER FARE SELFIE CON I SOSTENITORI – I COLLABORATORI DICONO CHE SI È RIALZATO DA SOLO MA CHE ALL’INIZIO NON RIUSCIVA A STARE IN PIEDI, POI HA RIFIUTATO IL RICOVERO IN CITTÀ ED È VOLATO IN ITALIA CON UN AEREO FININVEST…