“GRILLO L'ALLEATO DEL PD CHE CITA A MODELLO IL PRESIDENTE CINESE DOVREBBE FAR RIFLETTERE LETTA” - CARLO CALENDA : “COME PUÒ PENSARE LETTA DI GOVERNARE CON CONTE IN VERSIONE DI BATTISTA? E COME PENSA FORZA ITALIA DI GOVERNARE DOPO IL 2023 CON SALVINI E CON MELONI CHE SONO CONTRO L'EUROPA E CONTRO LA COMMISSIONE UE CHE IL PARTITO BERLUSCONIANO SOSTIENE? - SE NEL 2023 NON VINCE NESSUNO DEI TRE POLI ANDRÀ FATTO UN GOVERNO URSULA - RACCOGLIEREMO LE FIRME PER UNA LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE PER L'APERTURA DI OTTO CENTRALI NUCLEARI”