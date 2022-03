MOSCA CI STA PRENDENDO PER I FONDELLI? SI PARLA DI MERCENARI WAGNER INVIATI A KIEV PER UCCIDERE ZELENSKY, DI FALLITI ATTENTATI, DI DENAZIFICAZIONE E ORA IL MINISTRO LAVROV SE NE ESCE CON UNA FRASE ASSURDA: “NON STIAMO CERCANDO DI ROVESCIARE IL GOVERNO DI KIEV”. E ALLORA I MILITARI RUSSI COSA SONO ANDATI A FARE IN UCRAINA? UNA SCAMPAGNATA?

zelensky putin

(ANSA-AFP) - La Russia non sta cercando di "rovesciare il governo" ucraino: lo si apprende da fonti diplomatiche russe. La Russia non mira a "rovesciare" il governo ucraino o distruggere la sovranità del Paese, ma cerca di proteggere le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk (DPR, LPR), smilitarizzare e denazificare l'Ucraina, nonché eliminare le minacce militari per la Russia: lo ha detto oggi in un briefing la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, secondo quanto riporta la Tass.

SERGEJ LAVROV

"L'operazione militare speciale cerca di proteggere la DPR e la LPR, smilitarizzare e denazificare l'Ucraina, eliminare la minaccia militare per la Russia che proviene dal territorio ucraino a causa delle attività dei paesi Nato presenti e dei tentativi di portare armi nel Paese. L'operazione non mira a occupare l'Ucraina, distruggere la sua la sovranità nazionale o rovesciare l'attuale governo. Non è diretta contro i civili", ha detto Zakharova. Finora, ha reso noto la portavoce, circa 140.000 ucraini sono fuggiti in Russia e le manovre di Mosca nel Paese seguono rigorosamente il suo piano.

volodymyr zelensky e vladimir putin 2 SERGEJ LAVROV CON LA FIGLIA EKATERINA volodymyr zelensky e vladimir putin 3 volodymyr zelensky e vladimir putin 1