MOSCA È ENTRATA NEL CLUB DEGLI STATI PARIA - CON L’ESPULSIONE DAL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI, LA RUSSIA SI UNISCE A VENEZUELA, CUBA E CINA. TRA LE 23 NAZIONI CHE NON HANNO VOTATO PER IL BANDO CI SONO I SOLITI DEMOCRATICI: COREA DEL NORD, SIRIA, IRAN E BIELORUSSIA. E OVVIAMENTE PECHINO, CHE TEME CHE IL VOTO POSSA INDURRE QUALCUNO A TIRARE FUORI LA QUESTIONE DEI DIRITTI CIVILI E I CAMPI DI CONCENTRAMENTO (PARDON, “RIEDUCAZIONE”) PER GLI UIGURI NELLO XINJIANG

Articolo del “Wall Street Journal” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

assemblea generale onu voto sull espulsione della russia dal consiglio dei diritti umani

Le Nazioni Unite hanno finalmente fatto qualcosa di utile riguardo alla guerra di Vladimir Putin all'Ucraina, dato che l'Assemblea Generale ha votato giovedì per sospendere la Russia dal Consiglio dei Diritti Umani. Il voto è un segno tra i tanti di questa settimana che la scoperta di probabili crimini di guerra russi in Ucraina sta causando maggiori problemi al Cremlino.

bucha 1

Il voto dell'ONU è stato di 93-24, più della maggioranza di due terzi necessaria. L'effetto pratico è trascurabile, ma il simbolismo conta qualcosa quando la Russia è bandita da un Consiglio dei Diritti Umani che include nomi come Venezuela, Cuba e Cina. Apparentemente il Cremlino è troppo imbarazzante come arbitro dei diritti umani anche per le Nazioni Unite – leggiamo nell’editoriale del WSJ.

XI JINPING VLADIMIR PUTIN - VIGNETTA DI GIANNELLI

Le 23 nazioni che hanno votato con la Russia includono i soliti sospetti: Cuba, Corea del Nord, Siria, Iran, Bielorussia e Cina. "Trattare l'appartenenza al Consiglio dei Diritti Umani in questo modo creerà un nuovo pericoloso precedente, intensificherà ulteriormente il confronto nel campo dei diritti umani, portando un maggiore impatto sul sistema di governance delle Nazioni Unite, e produrrà gravi conseguenze", ha detto l'ambasciatore cinese all'ONU Zhang Jun.

Traduzione: Pechino teme che il voto possa indurre qualcuno a tirare in ballo i campi di rieducazione per gli uiguri nello Xinjiang.

Xi Jinping e Vladimir Putin

Cinquantotto paesi si sono astenuti dal voto, dopo che la Russia aveva tranquillamente minacciato i paesi di punizione se avessero votato per la sospensione. Tra i paesi che non si sono astenuti figurano l'Arabia Saudita, l'Indonesia, il Messico e la Giordania.

Il Kuwait merita una speciale menzione disonorevole per essersi astenuto. I suoi leader hanno dimenticato come gli Stati Uniti li hanno salvati dalle prigioni di Saddam Hussein nel 1991? Anche l'India mantiene il suo steccato morale e strategico in questa guerra, che diventa più difficile da difendere man mano che la barbarie della Russia diventa ovvia.

campi di concentramento per uiguri, nella regione dello xinjiang

Su questo punto, si stanno accumulando prove che la brutalità della Russia è deliberata. Der Spiegel, la rivista tedesca, ha riferito che l'intelligence tedesca ha intercettato il traffico radio dei soldati russi che operano a nord di Kiev, vicino a Bucha dove sono state scoperte le fosse comuni.

Fonti hanno detto alla rivista che le intercettazioni indicano "che l'omicidio di civili è diventato un elemento standard dell'attività militare russa, potenzialmente anche parte di una strategia più ampia. L'intenzione è quella di diffondere la paura tra la popolazione civile e quindi ridurre la volontà di resistere". Questo è conforme alla strategia russa di bombardamento indiscriminato delle città ucraine.

uiguri

Le atrocità stanno aumentando il sostegno occidentale per più sanzioni alla Russia e più armi per l'Ucraina. L'Unione Europea ha approvato giovedì nuove sanzioni che includono una graduale eliminazione delle importazioni di carbone russo e il blocco delle navi russe dai porti dell'UE. La Germania e altri paesi possono trovare sostituti pronti per il carbone russo, anche se ci vuole tempo.

bucha 2

Ma la vergogna è che l'UE non vuole ancora vietare l'importazione di petrolio e gas russo. Questo significa che ogni giorno l'Europa sovvenziona la guerra della Russia finanziando il Cremlino. Se un divieto è troppo, l'UE dovrebbe almeno mettere i pagamenti per l'energia russa in un conto di garanzia fino a quando Putin terminerà la sua guerra, come ha suggerito il nostro Holman Jenkins.

Il Senato degli Stati Uniti si è anche mosso giovedì per fornire più aiuto all'Ucraina, approvando una legge "lend lease" che permetterà al Pentagono di accelerare la consegna di attrezzature militari e altre forniture all'Ucraina. Permette anche che l'equipaggiamento sia consegnato come un dono per ora, con la promessa di ripagare in una data successiva. Speriamo che la Camera approvi rapidamente il disegno di legge.

bucha 3

L'Ucraina ha vinto la battaglia di Kiev, ma la battaglia per il Donbas a est sarà probabilmente ancora più selvaggia. L'Ucraina sa che se Putin occupa un quarto del paese, può congelare il conflitto e riarmarsi per futuri attacchi. Potrebbe anche pianificare un assalto alla città portuale di Odessa per tagliare tutta l'Ucraina dall'accesso al Mar Nero.

Questa guerra potrebbe essere lunga, e la determinazione dell'Occidente dovrà corrispondere alla brutalità di Putin.

bucha 1 uiguri 2 bambino uiguro Civili uccisi a Bucha dai russi