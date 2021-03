MOSCA AL NASO – PUTIN INVITA BIDEN A UN CONFRONTO IN DIRETTA STREAMING PER FAR CAPIRE CHE IL BULLO TRA I DUE È “SLEEPY JOE”. MA IL PROBLEMA PER LO “ZAR” È CHE IL PRESIDENTE USA HA MOLTE CARTE IN MANO DA GIOCARE IN PIÙ DI LUI. CHE PUÒ FARE MOSCA PER RISPONDERE ALL’AFFRONTO DI BIDEN? FINORA HA USATO LO STRUMENTO DEL GAS E QUELLO DELLE INTERFERENZE ORCHESTRATE DA HACKER. MA ORMAI SONO DUE ARMI SPUNTATE PERCHÉ…

Fabrizio Dragosei per il “Corriere della Sera”

joe biden dice che putin e' un assassino

Dopo gli insulti e le accuse dirette, i vertici americani e russi tentano di ricucire le relazioni, visto che comunque i due Paesi hanno parecchie questioni che richiedono l'impegno di entrambi per essere risolte. Vladimir Putin ha risposto per le rime al presidente Biden che ha detto di ritenerlo un killer.

JOE BIDEN E VLADIMIR PUTIN

Il presidente russo ha ritorto verso gli Usa le accuse, ricordando lo sterminio dei pellerossa, lo schiavismo (ma in Russia non c'era la servitù della gleba?), le bombe atomiche sul Giappone. «Se no, da dove verrebbe il movimento Black Lives Matter ?» si è chiesto. Ma poi ha subito voluto riprendere il filo del dialogo, affermando che bisogna ricominciare a discutere di relazioni bilaterali e crisi regionali.

vladimir putin donald trump

E ha sfidato Biden a un colloquio in diretta web davanti a tutto il mondo: «Sarebbe interessante per il popolo russo, quello americano e per molti altri». La Casa Bianca ha però fatto sapere che nei prossimi giorni il presidente «è molto impegnato», e ha ricordato come l'ambasciatore americano «sia ancora al suo posto». Comunque Washington vuole continuare ad avere una relazione «produttiva» con la Russia, come se niente fosse stato.

alexei navalny

Ma così non è e le affermazioni di entrambi i presidenti sono destinate a lasciare il segno. Al «killer» di Biden, Putin ha semplicemente replicato: «Si mantenga in buona salute». Poi è passato a commentare le affermazioni sulla Russia: «Quando uno giudica altre persone è come se si guardasse allo specchio chi dice una certa cosa, sa di esserlo».

sergei skripal

In sostanza, i killer siete voi visto quello che avete fatto nella vostra storia. Più inquietante l'accenno alla salute del suo interlocutore. Almeno due volte Putin ha rivolto strani «auguri» a suoi avversari. Prima a Grigory Rodchenkov, il direttore dell'antidoping russo che denunciò i casi di manomissione delle provette: «Dio gli mandi buona salute», disse nel 2018. Poco dopo fu la volta dell'ex spia Sergej Skripal che aveva subìto un tentativo di avvelenamento da parte di due agenti dello spionaggio militare russo (Gru): «Spero che si mantenga sano, vivo e vegeto».

l anna politkovskaia libert medium

Nel rispondere alla domanda se Putin fosse un killer, Biden aveva di sicuro in mente casi precisi, dalla giornalista scomoda Anna Politkovskaya, assassinata nel 2006, all'esponente dell'opposizione Boris Nemtsov freddato sotto le mura del Cremlino nel 2015. Per non parlare di Aleksej Navalny, il blogger anti Putin che tentarono di uccidere in Siberia.

alexei navalny vladimir putin

Fatto del quale sono apertamente accusati i servizi segreti statali (Fsb, ex Kgb) che sono alle dirette dipendenze del Cremlino. La reazione a caldo del presidente russo appare dettata molto dalla frustrazione. Anche perché mentre Washington ha parecchie carte in mano da giocare, Mosca ne ha molte di meno.

schroeder gazprom

Cosa può fare? Sanzionare personalità del governo Usa? Nessuno di loro ha certamente conti o proprietà in Russia. Bloccare l'export di tecnologia? È una voce che nel rapporto fra i due Paesi ha una sola direzione, dagli Usa verso la Russia. Fino ad oggi Mosca ha usato lo strumento del gas e quello delle interferenze orchestrate da hacker. Ma si tratta di due armi spuntate. Il gas può essere adoperato solo contro l'Europa e unicamente in momenti di grande domanda mondiale.

nord stream 2

Oggi la situazione è ben diversa. Inoltre proprio il metano è il tallone d'Achille della Russia visto che questa punta molto sul raddoppio del gasdotto verso la Germania. Gli Usa vorrebbero tanto bloccarlo, ma per ora sono fermi per non scontrarsi con Berlino. Dopo gli ultimi eventi, potrebbero invece cambiare idea. Quanto ai cyber-attacchi, ormai gli Stati Uniti hanno messo in atto misure di protezione e fanno capire che in caso di nuove iniziative russe potrebbero rispondere con azioni devastanti per quel Paese.

