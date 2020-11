UNA MOSSAD MOLTO ARDITA - COME È STATO UCCISO IL PADRE DELL'ATOMICA IRANIANA? O DA UNA SQUADRA DI 62 AGENTI CON MODALITÀ PAZZESCHE O, SECONDO I PASDARAN, DA UN ROBOT, UNA MITRAGLIATRICE COMANDATA DA REMOTO, ENTRATA IN AZIONE MENTRE PASSAVA IL CONVOGLIO BLINDATO DI FAKHRIZADEH. L'ARMA ERA IN UN FURGONE PIENO DI ESPLOSIVI CHE ALLA FINE È SALTATO IN ARIA. NON POSSONO DIRE CHE NEL LORO PAESE SI MUOVONO AGENTI ISRAELIANI COME FANTASMI...

La bara aperta con il corpo del fisico nucleare Mohsen Fakhrizadeh è stata esposta ieri nella moschea Hazrat Masoumeh di Teheran, e i cittadini iraniani hanno dato l' ultimo saluto al padre del programma nucleare del paese.

Oggi la salma sarà trasferita nel santuario di Qom, città natale dello scienziato e massimo punto di riferimento religioso.

Gli iraniani mostrano una fretta insolita nell' accomiatarsi da una personalità così importante per la sicurezza nazionale.

FALLE NELLA SICUREZZA

L' assassinio, che le autorità del regime continuano ad attribuire al Mossad israeliano, ha messo in luce la debolezza critica dei sistemi di intelligence e di sicurezza, e ancora di più la difficoltà di reagire con una rappresaglia militare che potrebbe avere conseguenze disastrose per il paese. L' attentato è stato eseguito come il copione di un film, stando alle ricostruzioni fatte da giornalisti locali sulla basa di informazioni governative.

Dodici sicari si erano appostati a bordo di un suv e di cinque motociclette, con l' aggiunta di due cecchini, presso una rotonda all' estremità del viale che conduce nella città di Absard, dove risiedono i suoceri di Fakhrizadeh, e dove lo stesso scienziato aveva una sua villa.

DETRITI A 300 METRI

Lì hanno atteso il convoglio di tre automobili corazzate che scortava il loro bersaglio nel trasferimento dalla capitale.

Quando le vetture si sono avvicinate, un pickup parcheggiato al fianco della strada è esploso con violenza, tale da spostare detriti a 300 metri di distanza.

L' incidente ha bloccato la scorta mentre una pioggia di proiettili si abbatteva sulle vetture, ad altezza del cruscotto.

Due dei guardaspalle sono morti sul colpo; il corpo di Fakhrizadeh è stato trascinato sul selciato dal capo del commando, e qui giustiziato con un inutile colpo alla testa: lo scienziato era già stato ucciso da un colpo al cuore a bordo dell' auto. I membri del commando si sono dileguati senza lasciare traccia, mentre i soccorritori che hanno portato le vittime all' ospedale cittadino hanno scoperto che l' intera zona era a corto di elettricità, sempre ad opera dei guastatori della squadra che ha eseguito l' attentato.

Il consigliere di Rouhani per gli affari Esteri, Kamal Kharrazi, chiede una risposta «calcolata e incisiva», mentre un editoriale del quotidiano oltranzista Kayhan Daily propone di bombardare la città di Haifa oltre il confine israeliano.

LA PAURA

La stessa stampa israeliana esamina il rischio in arrivo: bombe suicide presso le ambasciate? Missili cruise lanciati verso Israele dal lontano Yemen con l' aiuto degli Houti? La realtà è che al netto di azioni disperate, le opzioni strategiche sono limitate. I servizi iraniani sono all' angolo, insidiati da una serie di attacchi che hanno mostrato l' estrema disinvoltura con la quale i rivali israeliani sono capaci di muoversi all' interno dell' Iran.

Prima l' incursione del 2018 negli archivi nucleari del governo, dai quali sono stati trafugati camionate di faldoni che hanno rivelato, tra l' altro, la funzione centrale di Kakhrizadeh nello sviluppo del programma nucleare. Poi le uccisioni quest' anno del generale dei quds Souleimani e del numero due di al Qaeda: al Masri, in due successivi attentati ai quali l' Iran ha potuto rispondere solo con un bombardamento quasi concordato con gli Usa di una loro base aerea in Iraq.

LA MINACCIA NUCLEARE

In assenza di una vera opzione militare, il parlamento di Teheran ha risposto ancora una volta con l' arma della minaccia nucleare. Sabato il legislativo ha deciso di superare di nuovo i vincoli dell' accordo di Parigi, e di portare al 20% l' arricchimento di uranio nelle sue centrali.

L' assassinio di Mohsen Fakhrizadeh sta diventando un problema spinoso per l' apparato di sicurezza iraniano. Tre giorni dopo non c' è ancora una versione unica sulle modalità dell' agguato, e sui social iraniani circola con insistenza una domanda: com' è stato possibile che uno degli scienziati nucleari più influenti e in teoria più protetti del Paese sia stato ammazzato in pieno giorno, poco distante da casa sua, in uno Stato che ha un apparato di sicurezza pervasivo ed esercita un controllo capillare sulla popolazione?

Ieri pomeriggio l' agenzia di stampa Fars News , che è semi ufficiale ma è legata alle Irgc, il corpo paramilitare dei Pasdaran, ha raccontato una storia diversa da quella che aveva condiviso nelle ore successive all' agguato, che è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì, giorno di preghiera, nei pressi della città di Absard, nella circoscrizione di Damavand, a est di Teheran.

Fars News sostiene che Fakhrizadeh sia stato ammazzato da una sorta di robot, una mitragliatrice comandata da remoto piazzata su una Nissan parcheggiata a circa 150 metri di distanza dal convoglio che lo scortava, e che non erano presenti sul posto uomini armati. La mitragliatrice era in un furgone pieno di esplosivi che alla fine è saltato in aria.

Secondo questa ricostruzione Fakhrizadeh guidava un' auto blindata su cui viaggiava anche la moglie, erano diretti a casa di alcuni parenti nei sobborghi di Teheran ed erano accompagnati da altre tre auto di sicurezza.

La prima si sarebbe allontanata per fare un controllo preliminare della zona verso cui erano diretti. In quel momento la mitragliatrice avrebbe cominciato a sparare colpendo Fakhrizadeh almeno tre volte di cui una alla schiena. «L' intero incidente è durato tre minuti, poiché nessun assassino era presente sulla scena e perché i colpi sono stati sparati solo da armi automatiche », dice il rapporto. Il proprietario della Nissan è stato identificato: ha lasciato l' Iran il 28 ottobre scorso.

Alcuni analisti di difesa sollevano dubbi su questa ricostruzione e fanno notare che le foto della scena diffuse dai media iraniani mostrano colpi molto mirati sull' auto di Fakhrizadeh, difficilmente compatibili con quelli di un' arma governata da remoto. Una delle guardie del corpo di Fakhrizadeh, Hamed Asghari, è sopravvissuto e sarà dimesso dall' ospedale nei prossimi giorni. La versione di Fars News non coincide con quella condivisa sul suo account da Javad Mogouyi, un regista che lavora con le Irgc, ripresa dal New York Times . Mogouyi ha raccontato che una Nissan abbandonata in una rotonda è esplosa e ha tirato giù una linea elettrica.

A quel punto un commando di 12 uomini armati è entrato in azione, alcuni arrivati in motocicletta, altri in auto: ne sono usciti tutti illesi. Il New York Times contestualizza questa operazione nella lunga scia di sabotaggi e omicidi mirati condotti dalle intelligence israeliana e americana in Iran per bloccare il programma nucleare, facendo riferimento alla rete di collaboratori che i due apparati hanno nel Paese.

«Sono molto arrabbiato con l' apparato di sicurezza che arresta professori universitari, avvocati e giornalisti mentre i lupi commettono omicidi in pieno giorno», ha scritto un utente iraniano su Twitter dando voce a un sentimento diffuso. «Le autorità iraniane vanno alla ricerca di ambientalisti, studenti, accademici e attivisti per i diritti umani, ma non sono riuscite a prevenire l' assassinio dello scienziato nucleare più importante del Paese" », scrive la giornalista Golnaz Esfandiari.

E mentre l' ala dei falchi accusa il governo Rouhani per le falle nella sicurezza, il generale in pensione vicino ai riformisti Hossein Alai, ex capo della Marina delle Irgc, accende i riflettori sul sistema: «Dovremmo studiare quale debolezza c' è nella struttura dell' apparato di sicurezza iraniano », ha detto.