«Mattarella va fucilato alla schiena», «Draghi, lo voglio morto», «Questo periodo finirà in guerra civile, ed io sarò onorato di usare le armi», «Questo periodo finisce nel sangue», «Distruggere i sindacati», «Meglio morti combattendo, che schiavi», «Non esiste altra soluzione se non l’insurrezione armata, le forche in piazza e il sangue a fiumi».

Martedì scorso la Digos di Vicenza ha indagato tredici persone – due delle quali per istigazione a delinquere e minacce al presidente della Repubblica, al premier Draghi, a esponenti del mondo scientifico sostenitori dei provvedimenti contro il Covid – dopo aver sequestrato una serie di chat telegram delle quali La Stampa è in grado di rivelare con qualche dettaglio il contenuto.

Siamo soprattutto in grado di raccontare qualcosa di più su quello che sembra essere l’animatore di questo “network” informale veneto che, dalla propaganda no euro, era transitato a quella no vax estrema, con connessioni forensi anche con soggetti attivi da Roma, e commenti e post di pesantissima violenza.

Si tratta di un ingegnere sessantunenne di Creazzo, il cui nome è stato ora rivelato dal Giornale di Vicenza, Fabio Castellucci, che – sostiene la Digos – è l’uomo che ha aperto “Il coraggio del dubbio”, il canale principale su cui sono state postate le frasi sopra riportate. ll canale vive dal 24 febbraio al 29 settembre del 2021, giorno in cui non ci scrive più nessuno, ma appare estremamente radicale, connesso ad altri canali e chat, e violento, fin da subito. Cosa più interessante, Castellucci non è nuovo a posizioni estreme di questo tipo.

Nel 2016 tentò di candidarsi alle elezioni europee del M5S, ma non ottenne i voti. Sebbene fosse uno dei più amati influencer locali tra gli utenti registrati del blog di Grillo, e sicuramente uno dei commentatori più assidui. L’iniziativa di cui va più fiero è la proposta, di cui fu primo firmatario, di «Immediata uscita dall’eurozona per l’applicazione della moneta sovrana».

La cosa più grave è che il blog ufficiale di Grillo pubblicava questa proposta di Castellucci in evidenza, a un link nel forum col quale organizzava le liste civiche grilline, che ovviamente risulta ora cancellato, ma che chiunque può ritrovare con una facile ricerca, benché nel frattempo la lista di commenti di Castellucci sul blog di Grillo sia stata sistematicamente cancellata dal blog, allora gestito alla Casaleggio associati (oggi Grillo, come noto, ha una sua srl che gli cura il sito).

Si tratta di trascorsi politicamente rilevanti, persino più importanti della presenza, tra gli indagati a Vicenza, di un “sotto-network” (su Instagram) fatto prevalentemente di insegnanti e operatori sanitari che appoggiavano le iniziative di protesta no vax vicine alle posizioni dell'ex parlamentare M5S Sara Cunial. Sul blog di Grillo la proposta Castellucci fu postata l’8 ottobre 2012, proprio nella stagione in cui il comico iniziava lo Tsunami Tour.

E’ attestato dunque, anche temporalmente, oltre che nelle memorie forensi, che il M5S fece il suo primo, clamoroso boom elettorale, anche grazie a queste idee e le trovate di questi personaggi, poi ovviamente ripudiati. La proposta di Castellucci ebbe sul blog 4479 voti (almeno, stando ala fotografia che possiamo vedere nel giorno in cui la pagina è stata salvata nella wayback machine).

Il testo no euro per uscire immediatamente dall’Unione europea recitava, imprescindibili maiuscole comprese: «Crolliamo TUTTI noi entro DUE MESI. Garantito. MES, fiscal compact, ERP e EuroGendFor ci ammazzano in MENO di due mesi. Ci ammazzano in senso REALE. MA LO CAPIRETE SOLO QUANDO SUCCEDERÀ A VOI? Fra due mesi metà italiani senza lavoro, servizi, prospettive, cibo e casa. MA POSSIAMO ANCORA SALVARCI... SE SOLO COMINCIAMO A STUDIARE PER CAPIRE. PERCHÈ FINORA NON ABBIAMO CAPITO NULLA DELL'INGANNO CHE CI STA UCCIDENDO!».

Castellucci stesso si vantava che la sua era la proposta più votata di sempre nel blog di Beppe Grillo, e faceva propaganda su come votare nella piattaforma grillina: «IMMEDIATA USCITA DA EUROZONA Moneta sovrana Applicazione MMT. Proposta fatta nel forum del M5S. Da ottobre 2012 è la proposta più votata in assoluto dagli iscritti al M5S. Il video illustra come votarla sul forum del M5S, con "VOTO-STELLA", che è il voto certificato che solo gli iscritti, collegati e riconosciuti dal forum, possono dare. La procedura di voto è spiegata nel video. La proposta da votare è visionabile a questo indirizzo web: https://beppegrillo.it/listeciviche/forum/2012/10/immediata-uscita-da-eurozona-moneta-sovrana-applicazione-mmt.html ».

Euro, finanza, big Pharma, erano nella sua idea cose strettamente connesse. Il suo canale rimandava anche a vari altri, come “Passeggiate per essere liberi” e “Basta dittatura”. Anche su basi culturali come queste, è stato eletto il primo partito attualmente in Parlamento.

