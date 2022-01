10 gen 2022 11:18

MOVIMENTO CINQUE PALLOTTOLE - IL DEPUTATO ROMANO DEL M5S STEFANO VIGNAROLI, NOTO PER ESSERE L’EX FIDANZATO DI PAOLA TAVERNA, HA PUBBLICATO SUI SOCIAL UN VIDEO IN CUI SPARA CON UN KALASHNIKOV. NE È SEGUITA LA SOLITA TIRITERA DI POLEMICHE E RICHIESTE DI DIMISSIONI DALLA COMMISSIONE ECOMAFIE, MA LUI SI DIFENDE: “ERO IN UN POLIGONO, COSA AVREI DOVUTO FARE, GIOCARE A CARTE? HO IL PORTO D’ARMI E SPARARE È UNA COSA MOLTO RILASSANTE” (PRENDERE UNA CAMOMILLA NO?) - VIDEO