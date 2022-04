MOVIMENTO CON LA POCHETTE - IL M5S STA STUDIANDO UN RESTYLING DEL SIMBOLO, BEN PIÙ RADICALE DI QUELLO GIÀ FATTO NELL’AUTUNNO SCORSO, QUANDO FU INSERITO L’ANNO 2050: SARÀ INSERITO IL NOME DI GIUSEPPE CONTE, MAGARI CON UN GIOCO DI PAROLE “CON-TE” (CHE FANTASIA) - LA SHORT LIST È TRA TRE-QUATTRO OPZIONI, E SONO IN DISCUSSIONE ANCHE I COLORI…

Matteo Pucciarelli per www.repubblica.it

giuseppe conte a otto e mezzo 1

Non è un cambiamento che avverrà sul breve termine, se ne riparlerà dopo le elezioni amministrative. Ma il nuovo corso del Movimento 5 Stelle sarà anche grafico, nel senso che è allo studio un restyling del simbolo, più radicale di quello dello scorso autunno quando venne tolta la dicitura ilblogdellestelle.it, il sito curato dall'associazione Rousseau fino alla rottura tra i vertici e Davide Casaleggio, per inserire l'anno 2050.

Il ragionamento è semplice: perduti nel corso del tempo pezzi importanti dell'identità classica del M5S, per prendere voti occorre investire sul nome che tira, o dovrebbe tirare. Cioè Giuseppe Conte. Come avviene da tempo in molti partiti, il suo cognome potrebbe venir messo con evidenza dentro al simbolo. Magari col gioco di parole 'ConTe'.

giuseppe conte e rocco casalino

Le bozze sono riservatissime, la scelta sarà tra tre-quattro opzioni, anche i colori sono in discussione. Il simbolo classico con molto bianco e giallo e la V rossa del V-day, che poi era simile a quella del film cult V per vendetta, ultimamente ha fatto spazio ad altro rosso, quello che circonda il 2050, l'anno che doveva rappresentare il cavallo di battaglia 'temporale' di un Movimento che guardava avanti lavorando alla transizione ecologica.

giuseppe conte beppe grillo 1

Oggi però c'è da essere più pragmatici, gli indici di consenso personali di Conte sono molto buoni e perciò l'idea è di provare ad agganciarsi a quelli. Il brand 5 Stelle, al contrario, è in piena e per ora non arrestata fase calante. Nella discussione è coinvolto anche Beppe Grillo, il quale oggi più che in passato è legato a doppio filo con il vertice politico della sua creatura: l'accordo di collaborazione - dietro lauto compenso - tra il suo blog e il Movimento stesso siglato la settimana scorsa è lì a dimostrarlo.

GIUSEPPE CONTE giuseppe conte e rocco casalino conferenza stampa di giuseppe conte al termine della riunione dei comitati del m5s 11 giuseppe conte mezzora in piu 6 GIUSEPPE CONTE DOPO L INCONTRO CON MARIO DRAGHI A PALAZZO CHIGI