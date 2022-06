PRIMA TOLGONO IL FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI E POI SI FANNO PAGARE DA NOI LA CRISI - DA CINQUE ANNI I DIPENDENTI DEL PD SONO IN CASSA INTEGRAZIONE (E NELL'ELENCO C'E' PURE GIANNI CUPERLO!): LETTA DA PREMIER HA ABOLITO I CONTRIBUTI DIRETTI ALLA POLITICA, CHE OGGI INFATTI NON RIESCE A FAR QUADRARE I CONTI - I DEM HANNO 122 LAVORATORI IN CIGS, INIZIATA NEL 2017. IN AUTUNNO SCADRÀ: UNA GRANA IN PIÙ IN CAMPAGNA ELETTORALE...