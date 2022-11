15 nov 2022 08:50

NANCY CHE FAI, CI RIPENSI? – IL PORTAVOCE DELLA PELOSI, DREW HAMMIL, METTE UNA PIETRA TOMBALE SULL’IPOTESI CHE LA SPEAKER DELLA CAMERA USA VENGA A ROMA: “NON HA NESSUN INTERESSE A DIVENTARE L’AMBASCIATRICE IN ITALIA. INTENDE CONTINUARE A SERVIRE AL CONGRESSO, INDIPENDENTEMENTE DAL SUO RUOLO” – A 82 ANNI, QUELLA VECCHIA VOLPONA SPERA DI SERVIRE PER ALTRI DUE MANDATI, SULL’ONDA DELL’INDIGNAZIONE BIPARTISAN PER L’AGGRESSIONE AL MARITO. MA SE ALLA FINE LA MAGGIORANZA L’AVRANNO I REPUBBLICANI, SARÀ DURA (MA NON IMPOSSIBILE)