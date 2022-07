“PITONESSA” STRITOLATA – NELLA CAUSA PROMOSSA DAI PICCOLI AZIONISTI DI “VISIBILIA" SPUNTANO OTTO MILIONI E MEZZO DI EURO IN AUMENTI DI CAPITALE, ENTRATI NELLA SOCIETÀ, DEI QUALI NON SI HANNO TRACCIE – I SOLDI SONO ARRIVATI DA DUE “FONDI” ESTERI, BASATI A DUBAI E DELLA STESSA PROPRIETÀ – IL RUOLO DI “NEGMA”, MOLTO ATTRATTO DALLE SOCIETÀ DELLA SANTANCHÉ, E I CONTI IN ROSSO DELLA SOCIETÀ DELLA SENATRICE DI “FRATELLI D’ITALIA”