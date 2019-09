NAPOLISPIA - SALVINI HA UN GROSSO PROBLEMA SOTTO IL VESUVIO E ORA PUNTA SUGLI ''SCOIATTOLINI'', I FANTOMATICI DISSIDENTI DEL M5S CHE DOVREBBERO VOTARE NO ALLA FIDUCIA. I NEOLEGHISTI ''SCIPPATI'' DA FORZA ITALIA, CON CUI LA LEGA È PASSATA DAL 4,6% DEL MARZO 2018 AL 19,2% DI MAGGIO 2019, AVEVANO GIÀ ASSAPORATO IL SEGGIO - BRINDA DE LUCA ALLA NOMINA DI ROBERTO SPERANZA: ECCO PERCHÉ

Carlo Tarallo per Dagospia

1 - Matteo Salvini ha un grosso problema sotto ’o Vesuvio. Alle ultime Europee, l’ex capitano ha ottenuto il clamoroso successone anche promettendo imminenti elezioni politiche, e conseguente approdo in parlamento e al governo, a una nutrita schiera di esponenti politici parte-nopei e parte-ex forzisti.

In particolare, l’evergreen Denis Verdini, suocero del capitone, ha lavorato a fondo per riaggregare a Napoli e in Campania i suoi riferimenti storici, per portarli all’ombra del Carroccio. Loro si sono impegnati strenuamente in campagna elettorale, e così la Lega in Campania è passata dal 4,6% del marzo 2018 al 19,21 del maggio 2019: un risultato stratosferico, molto superiore al trend di crescita registrato dal Carroccio a livello nazionale.

Il buon Denis aveva già vaticinato un flop del “sì” alla votazione su Rousseau, ed è andata male. Ora si punta sugli “scoiattolini”, ovvero i fantomatici dissidenti del M5s che dovrebbero votare no alla fiducia al governo del Conte Rosso. Se dovesse andare storta pure questa, Salvini e suocero faranno bene a prepararsi ad affrontare le aspre proteste (eufemismo) dei neoleghisti campani.

2 - Festa grande a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, dove si brinda alla nomina di Roberto Speranza, giovane esponente di Leu, a ministro della Salute. Vincenzo De Luca gongola: la speranza (fondatissima) è che Speranza farà tempestivamente uscire la sanità campana dal commissariamento, così come più volte chiesto dal governatore - sceriffo, che in questi mesi ha duellato invano, alla sua maniera, con Giulia Grillo e il M5s.

I soliti addetti ai livori scommettono che De Luca, da parte sua, potrebbe generosamente sbloccare la contrattualizzazione dei 471 navigator campani, che non possono entrare in servizio a causa della mancata firma della convenzione persone tra la Regione e Anpal Servizi, che consente la loro contrattualizzazione.