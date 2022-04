NASCI COMUNISTA, MUORI PAPALINO – ANCHE LUCIANA CASTELLINA SI RISCOPRE FAN DI BERGOGLIO: “HA RAGIONE QUANDO DICE CHE NON SI PUÒ FARE UNA GUERRA GIUSTA. IL PROBLEMA NON È CHI HA TORTO E CHI HA RAGIONE. LA GUERRA NON SU PUÒ FARE – L’INTERVISTA DELL’EX PARLAMENTARE, TRA I FONDATORI DEL MANIFESTO, A “TV2000” - VIDEO

intervista di luciana castellina a tv2000 2

«Alla fine dell’esistenza tanti diventano papisti», diceva un vecchio saggio. E comunque molti si avvicinano alla religione.

Ora tocca a Luciana Castellina: «Ha ragione Papa Francesco quando ha detto che oggi non si può fare neanche una guerra giusta. Il problema non è chi ha torto e chi ha ragione.

La guerra non si può più fare», ha affermato in qualità di “militante pacifista e parlamentare comunista”, in un’intervista a Siamo noi in onda su Tv2000, l’emittente cara alla Conferenza episcopale italiana, nel pomeriggio di lunedì 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione.

papa comunista 12

Sostiene Castellina: «Capisco i giovani ucraini che chiedono le armi. Sono ragazzi, gli sparano addosso, li bombardano. È una reazione comprensibile. Quello che non capisco è che dei governanti responsabili pensino invece che bisogna dargli le armi. La cosa può finire inevitabilmente solo con un massacro».

E non solo: «La resistenza ucraina è stata paragonata alla resistenza antifascista italiana. Ma la differenza è enorme. La Seconda Guerra mondiale nel 1943 era verso la fine. Mentre in Ucraina è un inizio di una guerra che rischia di diventare mondiale. E le armi non possono che contribuire alla deflagrazione». Gran finale papista: «Trovo molto bello l’accenno che Papa Francesco ha fatto nell’Enciclica Fratelli tutti all’esempio di San Francesco che da solo se ne va in Medio Oriente e va a parlare con il sultano. Ricorda il nostro motto del Movimento pacifista: i patti non vanno fatti con gli amici ma con il nemico. Bisogna dialogare, capire le sue ragioni e trovare un compromesso. È difficile ma è molto peggio che la guerra continui». Luciana Castellina è nata a Roma il 9 agosto 1929.

papa comunista 11 PAPA FRANCESCO BERGOGLIO SULLA COPERTINA DI THE ADVOCATE MENSILE DELLA COMUNITA GAY papa comunista 10

