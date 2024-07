giorgia meloni e matteo salvini alla camera

DAGOREPORT

In Europa la situazione a livello politico sta precipitando. Con la nascita del gruppo Patrioti, Le Pen, Orban, Salvini e camerati vari e avariati hanno tutti gettato la maschera che mal celava il loro sovranismo anti europeista e filo-russo, quindi anti ucraino: detestano Ursula, tifano Putin e scommettono sul ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, convinti che, una volta eletto, si occuperà degli Stati Uniti e abbandonerà l’Europa al suo destino fallimentare per la gioia di Russia, Cina e paesi arabi.

ursula von der leyen giorgia meloni g7 borgo egnazia

La discriminante che sta minando l’Unione Europea è l’appoggio economico e militare all’Ucraina. Chi sta da una parte, chi sta dall’altra. Tra il gruppo anti-europeista e filo Putin dei Patrioti e il Consiglio europeo, capeggiato dai Popolari di Weber-Tusk, i socialisti di Scholz-Sanchez e i liberali di Macron, che ha indicato come presidente della Commissione Ursula von der Leyen, c’è Giorgia Meloni, più isolata che mai.

VIKTOR ORBAN MATTEO SALVINI

Ed è giunto per la premier italiana il momento di scegliere tra essere una politica qualunque o una politicante. Per il bene della “Nazione”, come la chiama lei, faccia il passo giusto in trasparenza e voti Ursula il 18 luglio. Fratelli d’Italia è fermamente europeista e atlantista, apertamente contro Putin. E come presidente del gruppo dei Conservatori (Ecr) stia tranquilla: anche i partner polacchi del Pis sono anti Russia e filo Ucraina (per questo non andranno a infoltire il gruppo dei Patrioti).

matteo salvini e marine le pen a bruxelles dopo le europee 2024

Meloni, che voterebbe di corsa Ursula, è chiamata a fare una scelta per l’Italia e non deve avere paura delle minacce del suo alleato di governo Matteo Salvini, riportate da “Repubblica” e poi smentite: “Per noi von der Leyen è insostenibile. Capisco che Giorgia ragioni da capo di governo, ma se alla fine la vota, vedrete, potrebbe essere la sua fine”.

Ecco. Malgrado la smentita, la Ducetta ha una paura fottuta di essere mollata, all’indomani di un eventuale voto favorevole di FdI a Ursula, da un Salvini in modalità Papeete e veder così naufragare il sogno del suo primo governo. Va anche aggiunto che ormai la presenza di Salvini a Palazzo Chigi sta diventando un problema politico non solo domestico (guerriglia continua su ogni provvedimento) ma soprattutto a livello europeo.

giorgia meloni e matteo salvini alla camera

E quando il Capitone nella nota ufficiale mette a verbale: “Dobbiamo contrastare ogni inciucio coi socialisti, filoislamici e filocinesi”, il poverino dimentica che il suo amichetto Orban in Consiglio europeo ha votato alla presidenza il socialista Costa ed è reduce da un incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Ormai le sinapsi di Salvini vanno in tilt anche senza mojito.

arianna polgatti matteo salvini al papeete 2 salvini le pen