GIANNI CUPERLO BARBARA D'URSO GIANNI CUPERLO
NATALE IN CASA CUPERLO! LA CANDIDATURA DI TESTIMONIANZA DI GIANNI CUPERLO ALLA GUIDA DEL PD SPACCA LA SINISTRA DEL PARTITO: "COSÌ DANNEGGI SCHLEIN" -LA DECISIONE DELL’EX PRESIDENTE DEM È STATA PRESA IN SOLITARIA - "CHI HA IDEE DEVE ESPORLE, DAL 2008 PERSI SEI MILIONI DI VOTI"-
GIANNI CUPERLO BARBARA D'URSO GIANNI CUPERLO
ROCCA, SOGNO O SONDAGGIO? COME DAGO-RIVELATO DOPO LE NOTIZIE SUL PASSATO (TRA SPACCIO E RAPPORTI INGOMBRANTI) DELL’EX PRESIDENTE DELLA CROCE ROSSA CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DEL LAZIO, FRATELLI D'ITALIA HA CHIESTO UN SONDAGGIO RISERVATO PER CAPIRE SE IL NOME DI ROCCA SIA STATO "INTACCATO" NELL'APPEAL – IN CASA MELONI SI REGISTRA UNA SPACCATURA CON LA CORRENTE DI RAMPELLI SUL PIEDE DI GUERRA…
DAGOREPORT! DEEP STATE, IL POTERE ASSOLUTO - DOPO LA DISASTROSA MANOVRA, IL MINISTRO DELL’ECONOMIA GIORGETTI HA URGENTE BISOGNO DI QUALCUNO CHE GLI SPIEGHI CHE IL VERO POTERE NON È QUELLO CHE VA SUI GIORNALI O NEI TALK. IL POTERE ESECUTIVO È UN INVISIBILE "STATO DENTRO LO STATO" COSTRUITO DI BUROCRATI (GRAN SERBATOIO IL CONSIGLIO DI STATO) CHE SONO GLI UNICI VERAMENTE INAMOVIBILI NELLE ISTITUZIONI NAZIONALI - ECCO: IL GOVERNO HA IN MANO IL VOLANTE DELLA MACCHINA DEL POTERE MA SE IL DEEP STATE DECIDE DI NON METTERE LA BENZINA, PUOI SCHIACCIARE IL PEDALE DEL GAS QUANTO VUOI MA NON VAI DA NESSUNA PARTE – NE SANNO QUALCOSA TREMONTI E RENZI…
IL CUCÙ DI SEBASTIANO MESSINA: “BECCATO CON LE DITA NELLA MARMELLATA DA UNO SFERZANTE ROBERTO GIACHETTI MENTRE TENTAVA DI SPACCIARE PER UNA SUA VITTORIA IL MANCATO AUMENTO DELLO STIPENDIO DEI PARLAMENTARI (DOVUTO INVECE A UNA RINUNCIA AUTOMATICA E UNANIME), GIUSEPPE CONTE HA SCRITTO CHE IL PARTITO DI CHI LO AVEVA SMASCHERATO È COMPOSTO DA “CONTUBERNALI” CHE “SI INCARTANO IN UN DIALLELO”. DEV'ESSERE UN MESSAGGIO IN CODICE PER I COMPAGNI IN LOTTA CONTRO L'ORDOLIBERISMO E LA DISINTERMEDIAZIONE”
"CONFLITTO SENZA FINE: IL PRIMO NATALE DI GUERRA IN UCRAINA NON PROMETTE DI ESSERE L'ULTIMO" – LUCIO CARACCIOLO: "L’ATTESA DELLA PACE SARA’ LUNGA. CHI PUO' FERMARE IL CONFLITTO? IN TEORIA, GLI STATI UNITI. MA LE PROBABILITÀ CHE WASHINGTON S'IMPEGNI A QUESTO SCOPO SONO SCARSE. VISTA DALL'AMERICA, QUESTA È UNA GUERRA PER PROCURA CHE SERVE A INDEBOLIRE, FORSE AD ANNIENTARE, IL NEMICO RUSSO, A SPEZZARE LE INTIMITÀ EURO(TEDESCO)-RUSSE, A PRIVARE LA CINA DEL SUO UNICO STRUMENTALE PARTNER NELLA PARTITA DEL SECOLO PER IL PRIMATO PLANETARIO..."