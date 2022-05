NATALIA ASPESI, REGINA DEI DRAGONI – ALLE CRITICHE, RILANCIA: ‘’EBBENE SÌ, PIÙ CHE FILOGOVERNATIVA SONO MOLTO DRAGHIANA, PERCHÉ ALMENO SA DI COSA SI STA OCCUPANDO, ED È RISPETTATO OVUNQUE - CREDO CHE SOLO ESSERE EUROPA CI PUÒ DARE UN FUTURO. LA PACE? E PUTIN LA VUOLE? E L'AVVOCATINO CONTE COME PENSA DI OTTENERLA? LASCIANDO CHE LE TRUPPE DI MOSCA ARRIVINO A TRIESTE? INVIANDO IN RUSSIA TONNELLATE DI CAVIALE ITALIANO? CON UN NUOVO GOVERNO SALVINI-CONTE E LO ZAR RICEVUTO A PALAZZO CHIGI, CON I CORAZZIERI A CAVALLO?’’

Più che filogovernativa sono molto draghiana

Dal “Venerdì di Repubblica”

Natalia Aspesi

Ma davvero ha scritto lei sulla sua rubrica la risposta ad una lettera, dichiarandosi filogovernativa ed elogiando sommamente Draghi per le sue qualità politiche? O qualcuno ha preso il suo posto A SUA INSAPUTA ?

Mario Draghi montaggio del sito di hacker russi Killnet

Dove è finita la sua ironia disinvolta, la sua estrema schiettezza e la sua leggerezza ribelle? È anche convinta che sia un bene per l'Italia e per l'Europa rifornire di armi l'Ucraina? Attendo una sua cortese risposta, non mi deluda.

Teresa

Risposta di Natalia Aspesi:

salvini putin conte

L'ho già delusa, ma voglio essere ancora più schietta, anche se mi spiace perderla. Tenga conto che non so niente di politica, che non guardo telegiornali, né talk show, né social. Penso per istinto, per vecchiaia, per memoria.

Ebbene sì, più che filogovernativa sono molto draghiana, perché rispetto agli ometti che se ne servono sperando di cacciarlo, che stupideggiano solo per raccogliere voti e non per uscire da questo tempo infame, almeno sa di cosa si sta occupando, e massima stravaganza, sa persino l'inglese ed è rispettato ovunque.

GIUSEPPE CONTE E VLADIMIR PUTIN

I nostri stupidelli della politica pensano che l'Italia sia il centro del mondo, mentre per la Cina, gli Usa, la Russia non esistiamo se non per favorirli. Credo che solo essere Europa ci può dare un futuro. La pace? E Putin la vuole? E l'avvocatino Conte come pensa di ottenerla? Lasciando che le truppe di Mosca arrivino a Trieste? Inviando in Russia tonnellate di caviale italiano? Con un nuovo governo Salvini-Conte e lo zar ricevuto a Palazzo Chigi, con i corazzieri a cavallo?

natalia aspesi 1 PUTIN E L'ITALIA sanna marin mario draghi 4 sanna marin mario draghi 2 putin conte SALVINI PUTIN CONTE DI MAIO giuseppe conte vladimir putin VLADIMIR PUTIN E GIUSEPPE CONTE MATTEO SALVINI CONTESTATO IN POLONIA CON LA MAGLIETTA DI PUTIN sanna marin mario draghi LUIGI DI MAIO, ROCCO CASALINO E GIUSEPPE CONTE GUARDANO ADORANTI E OMAGGIANO VLADIMIR PUTIN PUTIN CONTE vladimir putin giuseppe conte 2 natalia aspesi con dago