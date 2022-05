CONTE PIÙ ORSINIANO DI ORSINI - PEPPINIELLO APPULO ALLA PRIMA LEZIONE DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE DEI CINQUE STELLE FA UNA NUOVA PROFESSIONE DI ANTI-ATLANTISMO: “L’UNIONE EUROPEA DEVE FARSI SENTIRE, NON PUÒ IDENTIFICARSI NELLA NATO. QUESTO NON SIGNIFICA METTERE IN DISCUSSIONE L'ALLEANZA, MA L'EUROPA NON PUÒ NON ESPRIMERE, SOPRATTUTTO IN UN CONTESTO COME QUELLO ATTUALE, UNA SUA PROPRIA VOCAZIONE PER UNA SOLUZIONE DI QUESTO CONFLITTO” (E QUALE SAREBBE?)