NATO DI FATTO - IL PRIMO MINISTRO FINLANDESE, SANNA MARIN, ANNUNCIA CHE HELSINKI DECIDERÀ SULL’ADESIONE ALL’ALLEANZA ATLANTICA “ENTRO POCHE SETTIMANE”. OGGI HA INCONTRATO L’OMOLOGA SVEDESE, MAGDALENA ANDERSSON. ANCHE STOCCOLMA CI STA PENSANDO SERIAMENTE: L’OBIETTIVO È ADERIRE ENTRO GIUGNO, MA “BISOGNA SOPPESARE I PRO E I CONTRO” - COME REAGIRÀ PUTIN, CHE IERI HA GIÀ MOSSO DEI SISTEMI MISSILISTICI AL CONFINE CON LA FINLANDIA?

1 - FINLANDIA, SU ADESIONE NATO DECISIONE A BREVE

(ANSA-AFP) - La Finlandia deciderà se candidarsi alla Nato "entro poche settimane". Lo ha detto il primo ministro finlandese Sanna Marin in una conferenza stampa congiunta con l'omologa svedese a Stoccolma.

2 - NATO, A STOCCOLMA INCONTRO TRA PREMIER SVEDESE E FINLANDESE

(ANSA) - Il primo ministro svedese Magdalena Andersson incontra oggi a Stoccolma l'omologa finlandese Sanna Marin.

Successivamente terranno una conferenza stampa. Il faccia a faccia si svolge nello stesso momento in cui la Finlandia presenta il suo nuovo rapporto sulla politica di sicurezza, con Marin che dopo l'invasione russa dell'Ucraina sembra avere l'intenzione di aderire alla Nato, ma vorrebbe che anche la Svezia si candidasse Sia in Svezia che in Finlandia, il dibattito sulla Nato è divampato dopo l'invasione russa dell'Ucraina.

La scorsa settimana, il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto ha confermato al quotidiano Iltalehti che il governo sta preparando una domanda di adesione alla Nato.

Alcune fonti, riprese dai media internazionali, hanno poi detto che una decisione per presentare domanda può essere presa durante la prima metà di maggio.

Il primo ministro svedese Andersson ha dichiarato due settimane fa di non escludere in alcun modo l'adesione. La Nato ha segnalato che i due Paesi saranno accolti a braccia aperte.

VLADIMIR PUTIN E L'ADESIONE DI FINLANDIA E SVEZIA ALLA NATO - MEME

3 - MEDIA, OBIETTIVO SVEZIA ADESIONE ALLA NATO PER GIUGNO

(ANSA) - L'obiettivo è che la Svezia aderisca alla Nato nel giugno di quest'anno. Lo affermano fonti riportate dal quotidiano svedese Svenska Dagbladet.

L'informazione arriva in parallelo con la Finlandia che presenta oggi la sua nuova analisi della politica di sicurezza e ai socialdemocratici svedesi che elaborano il piano per affrontare la questione internamente. "C'è un prima e un dopo il 24 febbraio", ha affermato il premier svedese Andersson.

Il premier Magdalena Andersson in conferenza stampa congiunta a Stoccolma con il primo ministro finlandese Sanna Marin ha commentato la possibilità di adesione alla Nato spiegando che "ci sono argomenti da analizzare con molta attenzione.

sistemi missilistici russi al confine con la finlandia

Bisogna soppesare tutti i pro e i contro. Allo stesso tempo, non vedo alcun motivo per rinviare la decisione. Avremo le elezioni a settembre e dobbiamo anche essere in grado di concentrarci su questo". Lo riportano i media svedesi. Andersson ha sottolineato quanto "sarà importante per la Svezia la scelta della Finlandia in questa materia: la scelta di rotta che farà la Finlandia ovviamente ci influenzerà".

irpin ucraina sistemi missilistici russi al confine con la finlandia kharkiv distrutta dalle bombe russe sistemi missilistici russi al confine con la finlandia 2

