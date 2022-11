MINSK VELENOSA – COM’È MORTO IL MINISTRO DEGLI ESTERI BIELORUSSO, VLADIMIR MAKEI? GLI UCRAINI NON HANNO DUBBI: È STATO AVVELENATO E DIETRO CI SONO I RUSSI. MAKEI ERA CONSIDERATO UNO DEI POSSIBILI SUCCESSORI DI LUKASHENKO, IL DITTATORE VASSALLO DI PUTIN, E TRA I POCHI A NON ESSERE SOTTO L’INFLUENZA RUSSA – LA STRANA COINCIDENZA: IERI MATTINA, UN CENTRO STUDI AMERICANO AVEVA RIVELATO DEL PIANO DEL CREMLINO PER FAR FUORI IL PRESIDENTE BIELORUSSO…