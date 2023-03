LA NATO SI ALLARGA – IL PARLAMENTO DI ANKARA HA RATIFICATO I PROTOCOLLO DI ADESIONE DELLA FINLANDIA ALL’ALLEANZA ATLANTICA: LA TURCHIA ERA RIMASTO L’ULTIMO PAESE A DOVER DARE IL VIA LIBERA ALL’ENTRATA DI HELSINKI, E FA ANCORA RESISTENZA SULL’ADESIONE DELLA SVEZIA – IL SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO, JENS STOLTENBERG: “LA RATIFICA RENDE PIÙ SICURA L’INTERA FAMIGLIA DELL’ALLEANZA”

(ANSA) - Il parlamento turco ha ratificato i protocolli di adesione della Finlandia alla Nato. Lo rende noto Anadolu. Dopo che il parlamento ungherese aveva approvato il 27 marzo l'entrata di Helsinki, con il voto di oggi la Turchia è l'ultimo Paese membro della Nato a dare il via libera all'entrata della Finlandia nell'Alleanza atlantica.

Ankara non ha ancora approvato invece l'adesione di Stoccolma e chiede alla Svezia l'estradizione di militanti ritenuti terroristi per avviare il processo di ratifica. Dopo un breve dibattito, durante il quale hanno riconosciuto le "legittime preoccupazioni di sicurezza" della Finlandia, i deputati turchi hanno votato all'unanimità dei 276 deputati presenti per consentire al piccolo paese nordico di entrare a far parte dell'Alleanza Atlantica.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva annunciato la revoca del veto il 17 marzo scorso, ricevendo ad Ankara il presidente finlandese Sauli Niinistö, decisione subito accolta con favore dall'Alleanza Atlantica. La commissione parlamentare turca per gli affari esteri aveva approvato l'adesione la scorsa settimana. Ora la Finlandia deve solo inviare i suoi "strumenti di ratifica" a Washington, dove è custodito il trattato dell'Alleanza.

(ANSA) - "Accolgo con favore il voto della Grande Assemblea nazionale della Turchia per completare la ratifica dell'adesione della Finlandia. Ciò renderà l'intera famiglia della Nato più forte e più sicura". Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg saluta su twitter il voto di ratifica da parte della Turchia per l'ingresso della Finlandia nella Nato.

(ANSA-AFP) - Il presidente finlandese ha ringraziato tutti i 30 Paesi membri della Nato per il loro "sostegno" alla sua imminente adesione all'Alleanza, dopo che giovedì sera il Parlamento turco ha dato il via libera, l'ultimo ancora necessario. "Voglio ringraziarli tutti per la loro fiducia e il loro sostegno", ha dichiarato il capo di Stato del Paese nordico Sauli Niinistö in un comunicato, auspicando l'ingresso "il prima possibile" della Svezia, anch'essa candidata ma ancora bloccata dalla Turchia.

