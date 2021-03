“RENZI NON È PIÙ UN POLITICO” – ALESSANDRO SALLUSTI: “HA SCOPERTO CHE FUORI DAI PALAZZI ROMANI ESISTE UN MONDO ASSAI PIÙ INTERESSANTE, GENEROSO NEI COMPENSI ECONOMICI E CHE, PER DI PIÙ, NON CONOSCENDOLO LO AMMIRA, APPREZZA E COCCOLA E LUI CI SI È TUFFATO CON LA SOLITA FOGA E SPREGIUDICATEZZA APPAGANDO IL SUO EGO SMISURATO” – “TRA SETTE ANNI QUALCUNO SENTIRÀ L'IRREFRENABILE NOSTALGIA DI RENZI? PIÙ PROBABILE CHE RENZI DOPO SETTE MESI DI VITA COSÌ NON SENTIRÀ ALCUNA NOSTALGIA PER LA SINISTRA ITALIANA…”