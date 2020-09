E NAVALNY VA - ''ORA RESPIRO DA SOLO E MI MANCATE'' SCRIVE AI SUOI FOLLOWER DI INSTAGRAM, MENTRE MACRON DICE A PUTIN CHE IL SUO È STATO UN ''TENTATO OMICIDIO'' E ''LA RUSSIA DEVE CHIARIRE'' - LO ZAR, INTERPRETANDO IL SUO RUOLO DA FILM DI JAMES BOND, DICE CHE È LA GERMANIA A DOVER FORNIRE LE PROVE BIOLOGICHE DELL'AVVELENAMENTO DEL SUO NEMICO POLITICO

NAVALNY

NAVALNY SU INSTAGRAM, 'RESPIRO DA SOLO E MI MANCATE'

ANSA - Alexei Navalny è tornato a rivolgersi ai suoi follower per la prima volta dopo l'avvelenamento del 20 agosto scorso e ha scelto Instagram per farlo. "Mi mancate", ha scritto Navalny pubblicando una sua foto sul letto d'ospedale di Berlino. "Non riesco ancora a fare quasi niente ma ieri sono riuscito a respirare da solo per tutto il giorno. In generale sono me stesso. Non ho usato nessun aiuto esterno, nemmeno la più semplice valvola in gola. Mi è piaciuto molto...".

Il direttore dei servizi segreti esterni della Russia (SVR) Serghei Naryshkin ha detto Mosca ha "molte domande" per la Germania sulla vicenda dell'avvelenamento dell'oppositore Alexei Navalny, dato che i medici dell'ospedale di Omsk hanno eseguito una serie di esami approfonditi e Navalny ha lasciato la clinica senza mostrare segni di avvelenamento. "È un dato di fatto che nel momento in cui Alexei Navalny ha lasciato il territorio russo non c'erano tossine nel suo organismo. Pertanto, abbiamo molte domande per la parte tedesca", ha aggiunto Naryshkin, citato da Interfax.

ALEXANDER NAVALNY IN OSPEDALE A BERLINO

Il presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin ha descritto la vicenda che ha coinvolto Navalny come una "provocazione" messa in scena dagli Stati Uniti con l'obiettivo di imporre nuove sanzioni alla Russia. "Tutto il caso Navalny, le sanzioni, tutto questo è legato a una provocazione", ha detto Volodin al canale televisivo Rossiya-24. "Si tratta di una provocazione da parte di Paesi stranieri, potenze occidentali, questa è una provocazione da parte degli Stati Uniti d'America", ha detto. "L'obiettivo è di fermare lo sviluppo della Russia attraverso le sanzioni. Ma non ci riusciranno", ha detto Volodin. Lo riporta Interfax.

PUTIN A MACRON,ATTENDIAMO CAMPIONI BIOLOGICI SU NAVALNY

(ANSA) - Vladimir Putin, nel corso di una conversazione telefonica con il suo omologo francese Emmanuel Macron, ha dichiarato che per scoprire le reali circostanze del malore di Alexey Navalny sarà necessario "il trasferimento in Russia dei biomateriali" da parte degli specialisti tedeschi, una "conclusione ufficiale" basata sui risultati delle analisi fatte su Navalny e stabilire "un meccanismo di lavoro congiunto" con i medici russi. Lo fa sapere il Cremlino. "Si è convenuto di contribuire a determinare i parametri di una possibile interazione con i partner europei a questo proposito", si legge nella nota.

vladimir putin emmanuel macron

Putin ha continuato dicendo che, secondo il Cremlino, le accuse infondate legate a Navalny contro la Russia sono inammissibili. Durante la conversazione, Macron ha detto a Putin che la Russia deve chiarire la situazione su Navalny e ha detto che l'analisi di Parigi ha confermato che il leader dell'opposizione è stato avvelenato con una sostanza del gruppo Novichok. Il leader francese ha anche espresso la sua piena solidarietà con Berlino per quanto riguarda i passi che vorrà compiere in futuro. Lo riporta Sputnik.

NAVALNY: MACRON A PUTIN, È STATO TENTATIVO DI OMICIDIO

NAVALNY E LA COMPAGNA

(ANSA) - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha denunciato oggi un "tentativo di omicidio" dell'oppositore russo Alexei Navalny parlando al telefono con il capo del Cremlino. Secondo l'Eliseo, Macron ha chiesto a Vladimir Putin che "venga fatta piena luce rapidamente" sul "tentativo di omicidio" di Navalny, definendolo "avvelenamento". "E' necessario un chiarimento da parte della Russia - ha detto Macron citato dall'Eliseo - nel quadro di un'inchiesta credibile e trasparente". La Francia, ha aggiunto il presidente Macron - condivide, sulla base di proprie analisi, le conclusioni di diversi suoi partner europei sull'avvelenamento con agente neurotossico Novitchok".