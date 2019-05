I NAZISTELLI GIOCANO CON IL GRILLETTO - I SERVIZI SEGRETI TEDESCHI: “L'ESTREMA DESTRA È PRONTA A PASSARE ALLA LOTTA ARMATA” - SQUADRE E CELLULE NEONAZI SI STAREBBERO GIÀ ADDESTRANDO IN VISTA DI UNA POSSIBILE GUERRA CIVILE E SAREBBERO IN CONTATTO TRA LORO ATTRAVERSO UNA RETE COSPIRATIVA DI BLOG, SITI INTERNET E ACCOUNT SU FACEBOOK E TWITTER…

Walter Rauhe per “la Stampa”

neonazisti di plauen 9

L' estrema destra tedesca si sta radicalizzando ed è in procinto di passare dalla lotta politica direttamente a quella armata. L' allarme viene dai servizi segreti interni del Bundeverfassungsschutz, l' ufficio federale in difesa della costituzione. Secondo un' analisi redatta dall' Intelligence e pubblicata ieri dal Ministero degli interni a Berlino, dei 24mila militanti neonazisti schedati in Germania più della metà, per l' esattezza 12.700 sono da considerarsi come elementi potenzialmente pericolosi e disposti a scardinare con azioni violente l' ordinamento democratico del Paese.

neonazisti di plauen 7

Una minaccia reale, sostengono gli esperti dei servizi segreti che monitorano le attività e le comunicazioni delle organizzazioni dell' estrema destra più radicale e militante. Le esercitazioni para-militari Nel documento, pubblicato a stralci su alcuni quotidiani tedeschi, squadre e cellule neonaziste si starebbero già addestrando in vista di una possibile guerra civile e sarebbero in contatto tra loro attraverso una rete cospirativa di blog, siti internet e account su Facebook e Twitter i cui nomi verrebbero aggiornati e modificati per sfuggire al controllo delle autorità.

neonazisti di plauen 5

Gli esperti dell' Intelligence non possono più escludere l' eventualità di azioni terroristiche e di attentati da parte di singole persone o di piccoli gruppi operanti a livello locale soprattutto in alcune regioni tedesco orientali. Alcuni di questi gruppi starebbero così svolgendo esercitazioni para-militari addestrandosi nell' utilizzo di armi da fuoco o nella costruzione di ordigni esplosivi. I nu ovi esponenti della destra più estrema e neonazista non militano più all' interno di partiti o organizzazioni già note alle autorità, bensì in minuscole cellule sparse sul territorio e prive di una struttura organizzativa ufficiale.

neonazisti di plauen 4

Come quella che mercoledì scorso, in occasione delle ricorrenze per la Festa del lavoro del Primo di maggio, è riuscita a mobilitare 300 simpatizzanti marciando in modo marziale per le vie del centro di Plauen, una cittadina della Sassonia. Indossando uniformi molto simili a quelle utilizzate a suo tempo dalla Gioventù hitleriana, hanno inscenato una macabra marcia con fiaccole, tamburi e stendardi cantando inni nazisti e calpestando con i loro stivali una bandiera dell' Europa posta appositamente sul selciato. «Non si tratta più di fenomeni isolati ma di azioni capillari e mirate alle quali aderiscono sempre più giovani estremisti», sono convinti gli esperti dell' Intelli gence .

neonazisti di plauen 2