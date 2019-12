1 dic 2019 15:54

I NAZISTI DELL'ILLINOIS, ANZI DI ENNA - OTTAVIO CAPPELLANI: ''LA STORIA DI 'MISS HITLER' È PRONTA PER IL CINEMA. L'ADDESTRATORE DELLE MILIZIE CHE DOVEVANO, NON SO, INVADERE PETRALIA SOTTANA, ERA UN ARIANO APPARTENENTE ALLA NDRANGHETA, POI PENTITO E COLLABORATORE DI GIUSTIZIA, CHE TENTAVA DI VENDERE AL GRUPPO UN KALASHNIKOV PER 140 EURO, MA NESSUNO SE LO VOLEVA COMPRARE. E QUINDI IL FEROCISSIMO E IMPAVIDO ADDESTRATORE PROPONEVA "LANCIAMO UNA BOTTIGLIA INCENDIARIA CONTRO UN CENTRO MIGRANTI", "BELLISSIMO, LO FAI TU?", "NO, FACCIAMOLO FARE A UN MAROCCHINO"