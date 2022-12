19 dic 2022 11:24

LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA: I VIROLOGI SI SO’ MONTATI LA TESTA CON LA POLITICA - CRISANTI E’ IN PARLAMENTO, LOPALCO ASSESSORE IN PUGLIA, BASSETTI SOGNAVA DI FARE IL MINISTRO E ORA SCENDE IN CAMPO FABRIZIO PREGLIASCO: SI CANDIDA ALLE REGIONALI IN LOMBARDIA CON IL CENTROSINISTRA - “NON HO MAI VOTATO PER I CINQUESTELLE NÉ A DESTRA. HO SEMPRE SOSTENUTO IL CENTROSINISTRA. LA RISPOSTA DELLA SANITÀ LOMBARDA ALLA PANDEMIA È STATA BUONA SOPRATTUTTO GRAZIE AL SISTEMA OSPEDALIERO. C'È DA CAMBIARE MOLTO”