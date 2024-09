“CI SARÀ UNA SORPRESA DI OTTOBRE PER FAR DERAGLIARE LA CORSA DI KAMALA HARRIS ALLA CASA BIANCA”

Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per www.repubblica.it

hillary clinton 8

"Ci sarà una sorpresa di ottobre, per far deragliare la corsa di Kamala Harris alla Casa Bianca. Non so quale, ma sarà enorme, e dobbiamo essere pronti ad affrontarla". Fa tremare i polsi l’avvertimento lanciato da Hillary Clinton, incontrando i giornalisti a margine della Clinton Global Initiative, organizzata dalla fondazione del marito Bill durante l’Assemblea generale dell’Onu.

KAMALA HARRIS - HILLARY CLINTON

L’ex candidata presidenziale ha cominciato mettendo in guardia sui media: "Sono sotto attacco in tutto il mondo, con una veemenza senza precedenti". Ma soprattutto negli Stati Uniti: "Donald Trump li ha definiti i nemici del popolo. Parla solo con quelli che lo sostengono, e hanno rinunciato ad ogni parvenza di obiettività. Gli altri sono tutti avversari da attaccare".

[…]

L’ex segretaria di Stato si aspetta "un’enorme sorpresa di ottobre, perché ci sono paesi molto attivi nel tentativo di influenzare le nostre elezioni, come Russia, Iran e anche Cina" […] “Forse cercheranno di distruggere la credibilità di Harris, con le menzogne. Sappiamo come funziona il meccanismo.

hillary clinton 9

Qualcuno mette in giro sui social una storia falsa, tipo quella riguardo me stessa, che conducevo un traffico di bambini per pedofili dal sottoscala di una pizzeria di Washington. I media conservatori come la Fox tv la riprendono, senza fare alcuna verifica, e così anche gli altri sono costretti a riportarla. A quel punto tutti la sentono, anche se è una bugia". Non è detto però che i sostenitori di Trump si limitino alla disinformazione: "Non so cosa accadrà, ma dobbiamo aspettarci qualcosa di grosso".

kamala harris

Il sospettato numero uno resta Putin, che "vuole chiaramente ricostruire la grande Russia, se non proprio l’intero ex impero sovietico". Con la complicità di Donald: "Francamente non so spiegarmi il suo amore per il capo del Cremlino. Un tempo i repubblicani erano i più decisi nel contrastare i comunisti, ma ora hanno abbassato la guardia.

hillary clinton 4

Nel caso di Trump, bisogna sempre seguire i soldi per capire cosa lo motiva, perché a lui interessa solo se stesso, i suoi interessi, e la visione megalomane che ha della propria persona. Forse però influiscono anche il razzismo, la misoginia e l’odio per la comunità Lgbtq dei suoi sostenitori, che vedono in Putin il maschio alfa capace di opporsi alla visione del mondo che non condividono".

[…]

hillary clinton 5 CHELSEA BILL HILLARY CLINTON kamala harris dibattito dibattito tra donald trump e kamala harris 4 dibattito tra donald trump e kamala harris 6 bill hillary clinton dibattito tra donald trump e kamala harris 7 hillary clinton 7